Πολιτική

Σκρέκας στον ΑΝΤ1: Μόνη λύση η ευρεία υπογειοποίηση των καλωδίων ρεύματος (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Υπουργός Ενέργειας για τον αγώνα που δίνουν τα συνεργεία για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και για τις ευθύνες.

Για τα προβλήματα με τις διακοπές ηλεκτροδότησης σε δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά, που προκάλεσε η κακοκαιρία “Μήδεια”, μίλησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενεργείας, Κώστας Σκρέκας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Ο Υπουργός είπε πως η κύρια αιτία για τα μεγάλα προβλήματα που προκάλεσε η “Μήδεια, ήταν η εξαιρετική σφοδρότητα του φαινομένου. Τόνισε ότι προτεραιότητα αυτήν την ώρα είναι να ηλεκτροδοτηθεί και το τελευταίο νοικοκυριό και μετά θα γίνει η όποια συζήτηση για το τι θα μπορούσε να είχε γίνει καλύτερα.

Εξήγησε πως από τον χιονιά έπεσαν περίπου 1.200 δέντρα που έκοψαν καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος.

Ο κ. Σκρέκας δήλωσε εμφατικά πως η λύση είναι μία: «πρέπει να γίνει ευρεία υπογειοποίηση των καλωδίων μέσης και χαμηλής τάσης». Υπενθύμισε πως το Υπουργείο έχει ήδη εξασφαλίζει 200 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για να αντικατασταθούν περίπου 2.000 χλμ καλωδίων, επισημαίνοντας παράλληλα και τον κίνδυνο πυρκαγιάς το καλοκαίρι.

Από τη Δροσιά, όπου επιθεώρησε τις εργασίες που γίνονται, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας είπε πως μέσα στις επόμενες ώρες θα αποκατασταθούν τα προβλήματα τόσο στην περιοχή όσο και στον Άγιο Στέφανο, ενώ νωρίτερα είχαν ολοκληρωθεί τα έργα στην Ιπποκράτειο Πολιτεία.

Μέσα στα επόμενα χρόνια, θα δαπανηθούν 3,5 εκατομμύρια ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου ηλεκτροδότησης στην Ελλάδα, όπως είπε.

Ερωτηθείς για τις επικρίσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι η Κυβέρνηση “έγραψε στο χιόνι” τις ευθύνες για τα προβλήματα με τις διακοπές ρεύματος, ο κ. Σκρέκας ανέφερε πως κανείς δεν μπορεί να πει πως όλα έγιναν τέλεια. Συμπλήρωσε ωστόσο ότι ήταν τέτοια η έκταση των ζημιών που υπέστη το δίκτυο εξαιτίας της κακοκαιρίας, που δεν ήταν δυνατόν να αποκατασταθούν άμεσα.