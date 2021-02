Πολιτισμός

Νέα μαρτυρία στον Εισαγγελέα για την υπόθεση βιασμού από σκηνοθέτη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη μια μαρτυρία προστέθηκε στις καταγγελίες κατά γνωστού σκηνοθέτη και ηθοποιού, ο οποίος μηνύθηκε για υποθέσεις σεξουαλικής βίας.