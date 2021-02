Κοινωνία

Αποκάλυψη ΑΝΤ1: Προστασία σε δημόσιους υπαλλήλους που πέφτουν θύματα επίθεσης (βίντεο)

Τι περιλαμβάνει η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, που αποκαλύπτει ο ΑΝΤ1.





Του Παναγιώτη Στάθη

Δημόσιος υπαλληλος δεν θα πληρώνει τη συμμετοχή του για τη νοσηλεία και πλήρη αποκατάσταση της υγείας, σε περίπτωση που εχει πέσει θύμα επίθεσης κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του.

Αυτό προβλέπει η εγκύκλιος που εκδόθηκε στις 15 Φεβρουαρίου με αφορμή την πίθεση που δέχτηκαν το καλοκαίρι οι υπάλληλοι της εφορίας Κοζάνης απο ένα άτομο με τσεκούρι . Υπενθυμίζεται ότι πριν απο λίγες μέρες, κατέληξε ένας υπάλληλος που νοσηλευόταν επι μήνες στο νοσοκομείο.

Το ποσό της συμμετοχής σε περίπτωση μακρόχρονης νοσηλείας δεν ηταν διόλου ευκαταφρόνητο...