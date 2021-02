Οικονομία

ΔΕΔΔΗΕ: 11 “μνηστήρες” για το 49% των μετοχών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΔΕΗ για τις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, μετά τη λήξη της προθεσμίας.

Συνολικά 11 εκδηλώσεις ενδιαφέροντος από στρατηγικούς επενδυτές, διαχειριστές υποδομών δικτύων και χρηματοοικονομικούς επενδυτές για το 49% των μετοχών του ΔΕΔΔΗΕ υποβλήθηκαν σήμερα, στη λήξη της προθεσμίας, όπως ανακοίνωσε η ΔΕΗ.

Η ΔΕΗ θα εξετάσει τις υποβληθείσες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος και θα προσκαλέσει τους επιλέξιμους συμμετέχοντες, σύμφωνα με τα κριτήρια που τέθηκαν στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη συμμετοχή τους στη επόμενη φάση της διαδικασίας.

Σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού, προβλέπονται ισχυρά δικαιώματα για τους μετόχους μειοψηφίας.