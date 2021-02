Υγεία - Περιβάλλον

Πού βρέθηκαν τα περισσότερα θετικά rapid test την Παρασκευή

Τα αποτελέσματα 32 μαζικών δειγματοληψιών σε διάφορες περιοχές ανά την επικράτεια

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν σήμερα, Παρασκευή, δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through).

Συνολικά, σε 32 μαζικές δειγματοληψίες, διενεργήθηκαν 4.615 rapid test από τα οποία ανευρέθησαν 70 κρούσματα (1,52%).

Παρατίθενται τα στοιχεία από τις σημερινές δράσεις σε ανοιχτούς χώρους ανά την Ελλάδα στις ακόλουθες περιοχές.

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα» : Πραγματοποιήθηκαν 434 rapid test και προέκυψαν 12 θετικά (2,76%). Αφορούν σε 5 άνδρες και 7 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 33 έτη.

: Πραγματοποιήθηκαν 434 rapid test και προέκυψαν 12 θετικά (2,76%). Αφορούν σε 5 άνδρες και 7 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 33 έτη. ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Πετρούπολης : Πραγματοποιήθηκαν 624 rapid test και προέκυψαν 24 θετικά (3,85%). Αφορούν σε 13 άνδρες και 11 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 33 έτη.

: Πραγματοποιήθηκαν 624 rapid test και προέκυψαν 24 θετικά (3,85%). Αφορούν σε 13 άνδρες και 11 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 33 έτη. ΠΕ Θεσσαλονίκης: Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης (Σίνδος) : Πραγματοποιήθηκαν 106 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,94%). Αφορά σε άνδρα 57 ετών.

: Πραγματοποιήθηκαν 106 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,94%). Αφορά σε άνδρα 57 ετών. ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Παύλου Μελά : Πραγματοποιήθηκαν 246 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (2,44%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 44 έτη.

: Πραγματοποιήθηκαν 246 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (2,44%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 44 έτη. ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δημαρχείο Θεσσαλονίκης: Πραγματοποιήθηκαν 398 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (1,26%). Αφορούν σε 4 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 44 έτη.

ΠΕ Αρκαδίας: Λεωνίδειο : Πραγματοποιήθηκαν 81 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

: Πραγματοποιήθηκαν 81 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Ηλείας: Άστρας Αρχαίας Ολυμπίας : Πραγματοποιήθηκαν 35 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

: Πραγματοποιήθηκαν 35 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Κω: Κοινότητα Πυλίου : Πραγματοποιήθηκαν 289 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,35%). Αφορά σε γυναίκα 65 ετών.

: Πραγματοποιήθηκαν 289 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,35%). Αφορά σε γυναίκα 65 ετών. ΠΕ Πέλλας: Πλατεία Ελευθερίας, Έδεσσα : Πραγματοποιήθηκαν 138 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

: Πραγματοποιήθηκαν 138 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Ηρακλείου: Δήμος Μίνωα Πεδιάδας : Πραγματοποιήθηκαν 102 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,98%). Αφορά σε γυναίκα 69 ετών.

: Πραγματοποιήθηκαν 102 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,98%). Αφορά σε γυναίκα 69 ετών. ΠΕ Καστοριάς: Πλατεία Καστοριάς : Πραγματοποιήθηκαν 40 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (2,50%). Αφορά σε άνδρα 37 ετών.

: Πραγματοποιήθηκαν 40 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (2,50%). Αφορά σε άνδρα 37 ετών. ΠΕ Φλώρινας: Λαιμός Πρεσπών : Πραγματοποιήθηκαν 73 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (4,11%). Αφορούν σε 2 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 59 έτη.

: Πραγματοποιήθηκαν 73 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (4,11%). Αφορούν σε 2 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 59 έτη. ΠΕ Μαγνησίας: Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου : Πραγματοποιήθηκαν 294 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,34%). Αφορά σε άνδρα 33 ετών.

: Πραγματοποιήθηκαν 294 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,34%). Αφορά σε άνδρα 33 ετών. ΠΕ Καρδίτσας: Δήμος Καρδίτσας : Πραγματοποιήθηκαν 137 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

: Πραγματοποιήθηκαν 137 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Καρδίτσας: Δημοτική Ενότητα Ρεντίνας, Δήμος Σοφάδων : Πραγματοποιήθηκαν 35 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

: Πραγματοποιήθηκαν 35 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Λευκάδας: Λευκάδα : Πραγματοποιήθηκαν 9 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (11,11%). Αφορά σε άνδρα 20 ετών.

: Πραγματοποιήθηκαν 9 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (11,11%). Αφορά σε άνδρα 20 ετών. ΠΕ Μεσσηνίας: Μέγαρο Χορού Καλαμάτας : Πραγματοποιήθηκαν 119 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,84%). Αφορά σε άνδρα 64 ετών.

: Πραγματοποιήθηκαν 119 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,84%). Αφορά σε άνδρα 64 ετών. ΠΕ Έβρου: Αλεξανδρούπο λη: Πραγματοποιήθηκαν 68 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

λη: Πραγματοποιήθηκαν 68 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Έβρου: Άνθεια : Πραγματοποιήθηκαν 28 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

: Πραγματοποιήθηκαν 28 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Πιερίας: Μακρυγιαλό ς: Πραγματοποιήθηκαν 43 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ς: Πραγματοποιήθηκαν 43 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Πιερίας: Ανδρομάχη : Πραγματοποιήθηκαν 106 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (2,83%). Αφορούν σε 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 38 έτη.

: Πραγματοποιήθηκαν 106 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (2,83%). Αφορούν σε 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 38 έτη. ΠΕ Κέρκυρας: Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας : Πραγματοποιήθηκαν 122 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

: Πραγματοποιήθηκαν 122 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Κέρκυρας: drive through Κέρκυρα : Πραγματοποιήθηκαν 344 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

: Πραγματοποιήθηκαν 344 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Δήμος Χάλκης: Πραγματοποιήθηκαν 18 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Πλατεία Ναυπάκτου: Πραγματοποιήθηκαν 118 rapid test και προέκυψαν 7 θετικά (5,93%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 37 έτη.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: drive through Ναυπάκτου: Πραγματοποιήθηκαν 31 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Σάμου: Κλειστό Γυμναστήριο Μαραθόκαμπου: Πραγματοποιήθηκαν 59 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Φθιώτιδας: Πελασγιά: Πραγματοποιήθηκαν 46 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Κορινθίας: Λέχαιο: Πραγματοποιήθηκαν 199 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (1,51%). Αφορούν σε 2 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 45 έτη.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Αγρίνιο: Πραγματοποιήθηκαν 93 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Σερρών: Δήμος Σερρών: Πραγματοποιήθηκαν 115 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Χίου: Πλατεία Βουνακίου: Πραγματοποιήθηκαν 65 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά