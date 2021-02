Τεχνολογία - Επιστήμη

Perseverance: Οι νέες εικόνες από την ιστορική προσεδάφιση στον Άρη (βίντεο)

Καρέ-καρέ οι στιγμές αγωνίας στο επιτελείο της NASA και οι έγχρωμες εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Τις πρώτες έγχρωμες εικόνες από την ιστορική προσεδάφιση του Perseverance στον πλανήτη Άρη, έδωσε στη δημοσιότητα η NASA, μαζί με ένα βίντεο στο οποίο αποτυπώνεται η αγωνία και ο ενθουσιασμός των επιστημόνων για την αποστολή του ρομποτικού οχήματος.

Σύμφωνα με τη NASA, το εξάτροχο όχημα πέρασε μέσα από την παχιά πορτοκαλί ατμόσφαιρα και ακούμπησε στην επιφάνεια του Άρη, στην πιο ριψοκίνδυνη προσγείωση που έχει γίνει ποτέ.

Ο Άρης έχει αποδειχθεί πολλάκις στο παρελθόν “παγίδα θανάτου” για τους επισκέπτες του.

Το Perseverance θα συλλέξει γεωλογικά δείγματα, τα οποία θα φέρει πίσω στη Γη, σε διάστημα δέκα ετών, με σκοπό την ανάλυσή τους και την έρευνα για το αν υπάρχουν σημάδια μικροσκοπικής ζωής.