Κοινωνία

ΕΥΠ: Καταγγελία από υπάλληλο για σεξουαλική παρενόχληση

Η καταγγέλλουσα κατέθεσε μήνυση στις 16 Φεβρουαρίου. Τι υποστηρίζει.

Καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση, από υψηλόβαθμο στέλεχος το 2017, κατέθεσε στον εισαγγελέα υπάλληλος της ΕΥΠ.

Η καταγγέλλουσα, που υπηρετούσε σε ευαίσθητη Μονάδα της ΕΥΠ κατέθεσε μήνυση μέσω του συνηγόρου της, την 16η Φεβρουαρίου. Καταγγέλλει ότι υψηλόβαθμο στέλεχος της Υπηρεσίας την παρενοχλούσε σεξουαλικά για περίπου μια διετία.

Στην αναφορά της προς τον Εισαγγελέα περιγράφει ότι της έστελνε συνεχή μηνύματα στο κινητό της τηλέφωνο καθώς και ότι με αφορμή επιχειρησιακά ταξίδια επεδίωκε να έχει χρόνο μόνος του μαζί της

Υποστηρίζει πως συχνά «η πίεση έφτανε στα όρια της απειλής». Τον Μάιο του 2018 και ενώ δεν είχε ενδώσει στις πιέσεις του προϊστάμενου της, μετακινήθηκε, αναιτιολόγητα όπως λέει η ίδια, σε θέση -"ψυγείο"

Καταγγέλλει ακόμα ότι μετά τη μετακίνησή της το στέλεχος της υπηρεσίας συνέχισε να τη διαβάλλει και ζητά την ποινική δίωξη σε βάρος του άλλοτε προϊσταμένου της.

Πηγή: ΕΡΤ