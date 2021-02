Life

Η Κιμ Καρντάσιαν ζήτησε διαζύγιο από τον Κάνιε Γουέστ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κατατέθηκε η αίτηση διαζυγίου, που βάζει τίτλους τέλους στον γάμο ενός εκ των διασημότερων ζευγαριών της διεθνούς showbiz.

Η τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας Κιμ Καρντάσιαν υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από τον σύζυγό της, τον ράπερ Κάνιε Γουέστ, ανέφεραν το TMZ και το Variety.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε πριν από περίπου 7 χρόνια.

Ο ιστότοπος TMZ που ειδικεύεται σε θέματα celebrities, επικαλούμενος πηγές τις οποίες δεν κατονομάζει, μετέδωσε ότι ο χωρισμός τους είναι συναινετικός και ότι η Καρντάσιαν ζήτησε κοινή κηδεμονία για τα τέσσερα παιδιά τους.

Τα έγγραφα του διαζυγίου κατατέθηκαν σήμερα, σύμφωνα με το Variety που επικαλείται μια δικαστική πηγή.