Κοινωνία

Έβαλαν εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι πρώην αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ.

Ήταν υψηλόβαθμο στέλεχος της Ελληνικής Αστυνομίας μέχρι και τις τελευταίες κρίσεις.

Συναγερμός σήμανε, το βράδυ της Παρασκευής, στις τάξεις της ΕΛΑΣ.

Εκρηκτικός μηχανισμός - γκαζάκια και εύφλεκτο υγρό - εντοπίστηκε στον Βύρωνα έξω από το σπίτι γνωστού συνδικαλιστή της ΕΛΑΣ.

Ήταν υψηλόβαθμος αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας μέχρι και τις τελευταίες κρίσεις και συγκεκριμένα διοικητής στη Διεύθυνση Επισήμων.