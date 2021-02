Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ο κορονοϊός “θερίζει” την ομάδα βόλεϊ

Νέα κρούσματα του ιού εντοπίστηκαν στην “ερυθρόλευκη” ομάδα βόλεϊ. Τι αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Ο κορονοϊός “θερίζει” την ανδρική ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού, με τον σύλλογο να ανακοινώνει την εύρεση τριών ακόμη θετικών κρουσμάτων, αυξάνοντας τον αριθμό των “χτυπημένων” από COVID-19 στους 10, εκ των οποίων οι οκτώ είναι αθλητές και οι δύο μέλη του επιτελείου.

Η ανακοίνωση:

«Ο Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ανακοινώνει ότι μετά τα τελευταία τεστ για COVID-19 στα οποία υποβλήθηκαν τα μέλη της ομάδας βόλεϊ Ανδρών, βρέθηκαν τρία ακόμη θετικά κρούσματα. Μετά τα νέα αποτελέσματα ο αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται στα δέκα θετικά, εκ των οποίων οκτώ είναι αθλητές και δύο μέλη του επιτελείου.

Το Σάββατο οι “ερυθρόλευκοι” θα υποβληθούν σε νέες εξετάσεις, ενώ μετά τα νέα κρούσματα και την αναβολή της αναμέτρησης με τον Μίλωνα, η ΕΣΑΠ προχώρησε στην αναβολή και του αγώνα με τον ΠΑΟΚ για την 13η αγωνιστική της Volleyleague».