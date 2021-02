Πολιτική

Τσίπρας: “Απόπειρα συγκάλυψης” στην υπόθεση Λιγνάδη

Επίθεση του Αλέξη Τσίπρα στην κυβέρνηση, σε όλα τα μέτωπα, στη συνέντευξή του σε περιφερειακoύς τηλεοπτικούς σταθμούς. Τι είπε για την υπόθεση Λιγνάδη, τον κορονοϊό και τη "Μήδεια".

Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση και στο «επιτελικό κράτος» με αφορμή ιδίως την αντιμετώπιση της πανδημίας του νέου κορονοϊού, αλλά και την υπόθεση ΛΙγνάδη, εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη που παραχώρησε σε τέσσερις περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς (TRT, ΙΟΝΙΑΝ TV, STAR Κεντρικής Ελλάδας, Κρήτη TV).

Η πρόσφατη κακοκαιρία «ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, ώστε να γίνει αντιληπτό ότι αυτό που διαφήμισε ο κ. Μητσοτάκης ως επιτελικό κράτος ήταν χίμαιρα. Το επιτελικό κράτος κατέρρευσε... Για πρώτη φορά είδαμε να μένουν χιλιάδες νοικοκυριά δίχως ρεύμα».

Για το επιτελικό κράτος τόνισε: «Καταρρέει ένας μύθος, πρέπει να προβληματιστούμε. Το επιτελικό κράτος είναι ένα θηριώδες κράτος όσον αφορά τους Μανδαρίνους της εξουσίας. Για παράδειγμα στους μετακλητούς υπαλλήλους, που από 1.800 που είχαμε επί ΣΥΡΙΖΑ πήγαμε στους 3.000 και ο μισθός τους αυξήθηκε κατά 70%. Παράλληλα δεν είναι το κράτος δίπλα στους πολίτες όταν το χρειάζονται».

Αναφερόμενος στην δική του πρόταση είπε: «Αυτό που χρειάζεται η χώρα σε όλους τους κρίσιμους τομείς μετά από μία οκταετία μνημονίων είναι κοινωνική ανασυγκρότηση. Δεν χρειάζεται ιδιωτικοποιήσεις και golden boys, αυτό που χρειάζεται είναι να προσλάβουμε τεχνικούς και εργαζόμενους εκεί που υπάρχει ανάγκη... Η ΝΔ αντιμάχεται το κοινωνικό κράτος, πιστεύει ότι η ιδιωτικοποίηση είναι πανάκεια».

Η κυρία Μενδώνη έφθασε στο στάδιο της αυτογελοιοποίησης

Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε στο ελληνικό #MeToo, ειδικά στην περίπτωση του Δημήτρη Λιγνάδη, βάλλοντας εναντίον της υπουργού Πολιτισμού, αλλά και του πρωθυπουργού: «Η κυρία Μενδώνη έφθασε στο στάδιο της αυτογελοιοποίησης. Της πήρε λίγο παραπάνω να καταλάβει ότι ο κ. Λιγνάδης είναι ένας επικίνδυνος άνθρωπος... Η κυρία Μενδώνη δεν τον γνώριζε, ο κ. Μητσοτάκης δεν τον γνώριζε, ο κ. Λιγνάδης είδε φως και μπήκε στο Εθνικό».

Αναφέρθηκε «στην κεντρική επικοινωνιακή γραμμή να μην προβάλλονται φωτογραφίες του κ. Λιγνάδη με τον πρωθυπουργό και να υποβαθμίζεται το θέμα» και πρόσθεσε: «Ζήτησα την παραίτηση της κυρίας Μενδώνη, ζήτησα από τον κ. Μητσοτάκη να αναλάβει την ευθύνη. Είπα ότι δεν είναι αδίκημα να είσαι φίλος ενός ανθρώπου που αποδεικνύεται όπως είπε η κυρία Μενδώνη επικίνδυνος, αλλά βγες και πάρε την ευθύνη... Βγες και πες εδώ υπάρχει μια κόκκινη γραμμή. Φυσικά η δικαιοσύνη θα κρίνει αν είναι ένοχος και ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, βγες και πες όμως ότι όσοι έχουν κάτι να πουν να πάνε τώρα στην δικαιοσύνη και θα τους στηρίξουμε. Αυτή η απόπειρα κουκουλώματος ήταν θλιβερή (όπως) και η απόπειρα του κυβερνητικού εκπροσώπου που λέει ότι ‘παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους’. Είναι ‘προσωπικοί λόγοι’ οι βιασμοί; Με ευθύνη της κυβέρνησης μετατραπήκαμε σε Βατικανό, σε καθολική εκκλησία. Ελπίζω και εύχομαι η δικαιοσύνη να κάνει την δουλειά της, αν υπάρχει κάποιο κύκλωμα παιδεραστίας και τράφικιν ο κόμπος πρέπει να φθάσει στο χτένι. Η παιδοφιλία και ο βιασμός είναι το απεχθέστερο έγκλημα και η ανοχή πρέπει να είναι μηδενική. Εδώ επιχειρήθηκε συγκάλυψη, και το έγκλημα είναι ταυτόσημο με το έγκλημα που κατηγορήθηκε ο κ. Λιγνάδης».

Έκρινε ότι το νομικό πλαίσιο είναι επαρκές, αρκεί να υπάρξει βούληση της πολιτείας να στηρίξει τους ανθρώπους που υπέστησαν κακοποίηση και απόφαση της δικαιοσύνης να επιληφθεί.

Τα golden boys του ΔΕΔΔΗΕ

Αναφέρθηκε στον ΔΕΔΔΗΕ λέγοντας ότι «είναι μία υπηρεσία που έχει σήμερα περισσότερους επιτελάρχες από ό,τι εργαζομένους και τεχνικούς, καθώς δουλεύει κυρίως με εργολάβους. Αυτό που έκανε η ΝΔ ήταν να προετοιμάσει την ιδιωτικοποίησή του, ένα φιλέτο για όποιον το πάρει, και να δημιουργήσει 11 νέες θέσεις διευθυντών και γενικών διευθυντών με αύξηση στις αμοιβές τους από τις 5.000 ευρώ στα 14.000 χιλιάδες ευρώ. Στην ΔΕΗ επί ΣΥΡΙΖΑ ο επικεφαλής έπαιρνε 56.000 το χρόνο, η ΝΔ το πρώτο που έκανε ήταν να αυξήσει την αμοιβή στις 300.000 τον χρόνο».

Ο κ. Τσίπρας συμπέρανε: «Δεν είναι επιτελικό το κράτος ως προς τις ανάγκες του πολίτη, αλλά επιτελικό ως προς την εξυπηρέτηση των golden boys και γαλάζιων παιδιών που βρίσκουν θέσεις, χωρίς μέριμνα για τους πολίτες». Τάχθηκε κατά της ιδιωτικοποίησης του ΔΕΔΔΗΕ λέγοντας ότι η ιδιωτικοποίηση δικτύων είναι ακραία επιλογή. Σημείωσε ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης ο ΔΕΔΔΗΕ θα έχει σημαντική προίκα που θα την πάρει κάποιος ιδιώτης αντί πινακίου φακής. «Αυτό που σχεδιάζεται είπε είναι σκάνδαλο», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφέρθηκε στο κλείσιμο της εθνικής οδού διερωτώμενος ειρωνικά: «Τι ευφυής σύλληψη ήταν αυτή; Γιατί τόσες κυβερνήσεις δεν το έκαναν τόσα χρόνια; Όλες οι κυβερνήσεις μία έγνοια είχαν, να μην αποκλειστούν άνθρωποι από τις κακοκαιρίες και να μην κοπεί στα δύο η Ελλάδα. Εξαιρετική η σύλληψη του κ. Χρυσοχοΐδη να την κόψει στα δύο από μόνος του». «Μιλάμε για αστεία πράγματα. Είναι η πρώτη κυβέρνηση που το έκανε γιατί αισθάνεται ότι μπορεί, γιατί έχει την αλαζονεία και την πρωτοφανή στήριξη από αδρά χρηματοδοτούμενα μέσα ενημέρωσης. Έχει δώσει λιγότερα χρήματα για τις παθογένειες του κρατικού μηχανισμού και τις ανάγκες των πολιτών και περισσότερα για τους κεντρικούς τηλεοπτικούς σταθμούς και τα site». Εκτεταμένη αναφορά έκανε στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος «σε μία στιγμή εξαλλοσύνης, για να μην πω παραφροσύνης, είπε ‘σκοτώσατε 100 ανθρώπους στο Μάτι’».

«Εκείνοι που απαρνιούνται τις ρίζες τους και την παράταξή τους, συνήθως γίνονται οι πιο σκληροί και φανατικοί για να επιβιώσουν στον καινούργιο χώρο τους, όπως ο κ. Χρυσοχοΐδης, που έχει γίνει μουτζαχεντίν του κ. Μητσοτάκη. Αυτό που είπε είναι πολιτικά αδιανόητο. Φανταστείτε να βγαίνει αυτός που κάθε φορά κυβερνά και να λέει για τον προκάτοχό του ‘εσείς τους σκοτώσατε’. Αυτό δεν είναι πολιτική, είναι κανιβαλισμός».

15.000 προσλήψεις στο δημόσιο σύστημα υγείας

Για την πανδημία κατηγόρησε τη ΝΔ ότι, μένοντας πιστή στις ιδεολογικές της αρχές και στις συμπράξεις με ιδιώτες, δεν ενίσχυσε το δημόσιο σύστημα υγείας και αναφέρθηκε στην δική του πρόταση που θα παρουσιάσει εκτεταμένα την επόμενη εβδομάδα. «Πιστεύουμε ότι πρέπει να στηρίξουμε τους ανθρώπους, μιλάμε για 15.000 προσλήψεις στο (Εθνικό) Σύστημα Υγείας με προτεραιότητα σε εκείνους που έδωσαν και δίνουν τη μάχη... Και να έχουμε ουσιαστική ανακατανομή πόρων ώστε σε βάθος πενταετίας-επταετίας να φθάσουμε στο 7% (ενν. δαπανών επί του ΑΕΠ για τον τομέα της υγείας), που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος».

Για τους εμβολιασμούς είπε ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση τα έκανε θάλασσα, γιατί κινήθηκε στο πλαίσιο κάποιων μεγάλων εταιρειών. Τα συμβόλαια που υπέγραψε δεν θα τα υπέγραφε ούτε συνοικιακό σούπερ μάρκετ». Για την πρότασή του για την πατέντα είπε: «Η βασική ιδέα για την οποία είχε αρθρογραφήσει ο Ηλίας Μόσιαλος ήταν ότι εφόσον είναι ένα δημόσιο αγαθό, δεν πρέπει να υπόκειται στους νόμους της αγοράς, δεν πρέπει να το δούμε σαν εμπόρευμα και η ΕΕ θα έπρεπε ή να την αγοράσει την πατέντα ή να υποχρεώσει τις εταιρείες που την έχουν να την δώσουν και σε άλλες εταιρείες ή στα κράτη που έχουν την δυνατότητα. Δυστυχώς ο κ. Μητσοτάκης δεν κατάλαβε, ήλθε στην Βουλή και με χλεύασε και ανέλαβε άλλη πρωτοβουλία, για πιστοποιητικό εμβολιασμού, που είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Θέλω να πιστεύω ότι είναι από την αδυναμία του να κατανοήσει το πρόβλημα... Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από τα κέρδη».

Οικονομία: «Κίνδυνος με υπογραφή Μητσοτάκη»

Ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της οικονομικής κρίσης, ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι «ο μεγάλος κίνδυνος που υπάρχει είναι αυτοί που χρεοκόπησαν τη χώρα το 2010-2015 και δώσανε σε εμάς μια χρεοκοπημένη χώρα να τη στήσουμε ξανά στα πόδια της, να τη χρεοκοπήσουν ξανά το επόμενο διάστημα». «Αυτός ο κίνδυνος έχει την υπογραφή Μητσοτάκη», είπε, «γιατί αν ακολουθούσε τις προτάσεις μας του Μένουμε Όρθιοι 1 και 2, το κομμάτι της κοινωνικής συνοχής θα είχε υποστεί τις λιγότερες δυνατές πληγές και δεν θα είχαμε τον κίνδυνο της μεγάλης περιπέτειας της διόγκωσης του χρέους».

Ο κ. Τσίπρας είπε ότι η κυβέρνηση του ήταν αναγκασμένη να βγάλει τη χώρα «απ’ τον πάτο του πηγαδιού – και την έβγαλε», ενώ κατηγόρησε τη σημερινή κυβέρνηση ότι ενώ εξελέγη κάνοντας σημαία τη μεσαία τάξη, σήμερα μιλά για επιχειρήσεις ζόμπι. «Με συγχωρείτε, αλλά αυτό είναι πολιτική απάτη και υποκρισία», σχολίασε. «Είδαμε ότι οι άριστοι τεχνοκράτες τα έκαναν θάλασσα, ούτε τις πρόωρες συντάξεις δεν μπόρεσαν να λύσουν αλλά τις τριπλασίασαν και ο κ. Χατζηδάκης, αντί να δώσει προσωρινή σύνταξη, δίνει επίδομα», πρόσθεσε.

Μιλώντας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο κ. Τσίπρας προανήγγειλε ότι τις επόμενες μέρες ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει δημόσια την πρόταση του για τη διαγραφή χρεών. Για τον τουρισμό, σημείωσε πρωτίστως ότι δεν πρέπει να επαναληφθούν τα λάθη του προηγούμενου ανοίγματος.

Για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών

Για τον κ. Μητσοτάκη «είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα» σε σχέση με τις εκλογές, έκρινε, βλέποντας έναν πρωθυπουργό «εγκλωβισμένο εξαιτίας δικών του πολιτικών επιλογών». Ανέφερε ότι «η εμμονή του στην επικοινωνία τον εκθέτει, γιατί ο πολίτης ζει διαφορετική εικόνα» και «έτσι από την πρώτη στιγμή στο μυαλό του είναι, πριν γίνει αυτό το ‘κλικ’ στο μυαλό των ανθρώπων, να προλάβει να πάει σε εκλογές για να κερδίσει περισσότερο χρόνο».

Πρόσθεσε ότι «όποτε κι αν γίνουν εκλογές όμως, ο κ. Μητσοτάκης θα έρθει αντιμέτωπος με την πραγματικότητα της μεσαίας τάξης που βουλιάζει, της αγωνίας χιλιάδων εργαζόμενων για το αν θα έχουν εισόδημα, των προσδοκιών που έχουν διαψευστεί». Είπε ότι αν επιλέξει να πάει σε εκλογές, επειδή θα δημιουργήσει την αίσθηση της ύβρης ότι επιλέγει την πολιτική αντιπαράθεση σε περίοδο που θα έπρεπε να αντιμετωπίζει την κρίση, μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με πολύ μεγάλες δυσκολίες. Αν δεν τις επιλέξει, πρόσθεσε, είναι δεδομένο ότι θα είναι αναγκασμένος να χειριστεί τα επόμενα δύο χρόνια «το χρέος που διογκώνεται με δική του ευθύνη, τις δομικές αδυναμίες της οικονομίας που δεν έχει αντιμετωπίσει, την όξυνση των κοινωνικών αντιθέσεων».

Ερωτηθείς για τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι «κάθε ζωντανό κόμμα οφείλει να μην έχει σιωπή νεκροταφείου», ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, όμως υπογράμμισε πως «υπάρχει σύμπνοια στον στρατηγικό στόχο». Αυτός είναι, τόνισε, «να μπορέσουμε να ανασυγκροτήσουμε την ευρύτερη προοδευτική και δημοκρατική παράταξη ώστε να πετύχουμε τις προϋποθέσεις για μια νέα κοινωνική και πολιτική πλειοψηφία για να πάει η χώρα μπροστά, να ανασυγκροτήσουμε το κοινωνικό κράτος, να μαζέψουμε ξανά τις κοινωνικές ανισότητες». Πρόσθεσε ότι αντίθετα η κυβέρνηση δεν έχει στρατηγική και όραμα για την επόμενη μέρα, «είναι ένα πολιτικό σούπερ μάρκετ».

Ελληνοτουρκικά

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξέφρασε «μεγάλη ανησυχία» για την Κύπρο. Είπε ότι βλέπει πως «δεν πάνε καλά τα πράγματα», ότι «η Τουρκία προσπαθεί να βάλει στο τραπέζι ως δήθεν λύση τη λογική της συνομοσπονδίας που δεν είναι τίποτε άλλο από τη ντε φάκτο διχοτόμηση». «Εμείς παλέψαμε και παλεύουμε για δίκαιη επίλυση του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία», είπε, τονίζοντας ότι υπάρχει το πλαίσιο Γκουτέρες, είναι μια παρακαταθήκη και η όποια συζήτηση ξεκινήσει τον Απρίλιο θα πρέπει να ξεκινάει από εκεί που σταματήσαμε το 2017».

Για τα ελληνοτουρκικά θύμισε ότι έχει εκφράσει ανησυχία επειδή «όλο το 2020 εξαιτίας της έλλειψης ξεκάθαρης στρατηγικής από την κυβέρνηση για τα εθνικά θέματα, είχαμε σημαντικές υποχωρήσεις». Διαβεβαίωσε ότι «είμαστε υπέρ του διαλόγου, της προσπάθειας να βρεθεί λύση μέσα από τον διάλογο για τη διαφορά μας για την υφαλοκρηπίδα που ταυτίζεται με την ΑΟΖ και στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια». «Κι εμείς προσπαθήσαμε με διερευνητικές, η Τουρκία είχε την ευθύνη για την ακόμα μία αποτυχία να φτάσουμε σε αποτέλεσμα. Έχω απόλυτη επίγνωση του ότι και τώρα, η Τουρκία είναι η βασική αιτία για την οποία μπορεί να μην είμαστε αισιόδοξοι γι' αυτές τις διερευνητικές, όμως πρέπει να στηρίξουμε την προσπάθεια να βρεθεί λύση ή να βρεθεί ένα πλαίσιο συμφωνίας για το πού διαφωνούμε», τόνισε.

Υπογράμμισε ότι οι κόκκινες γραμμές μας όταν προσερχόμαστε σε διάλογο πρέπει να είναι ξεκάθαρες, γνωστές εντός κι εκτός χώρας. Πρόσθεσε ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι «εγκλωβισμένος», καθώς, όπως είπε, «στο ένα ράφι έχει αυτούς που λένε ότι κόκκινη γραμμή είναι ο ίδιος ο διάλογος και μην τυχόν κάτσουμε σε διάλογο γιατί θα είναι προδοσία, γιατί ‘δεν συζητάμε με πειρατές’ –Αντώνης Σαμαράς–, σε άλλο ράφι είναι οι απόψεις του κ. Γεραπετρίτη, που λέει ότι η κόκκινη γραμμή μας είναι τα 6 ναυτικά μίλια».

«Όταν έχεις αυτή τη σύγχυση, δεν ξεκαθαρίζεις ποιες είναι οι θέσεις σου, εγκυμονούν κίνδυνοι», είπε. Επιπλέον χαρακτήρισε μη σοβαρή εικόνα να μην φέρνει ο πρωθυπουργός προς κύρωση τα μνημόνια συνεργασίας που απορρέουν από τη Συμφωνία των Πρεσπών, «γιατί δεν έχει την αυτοπεποίθηση ότι θα (τα) ψηφίσουν οι βουλευτές του».

Περιφερειακά Μέσα

Ο κ. Τσίπρας δήλωσε ότι στηρίζει απόλυτα το αίτημα της διενέργειας διαγωνισμού ώστε να κατοχυρωθεί η αδειοδότηση στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Είπε μεταξύ άλλων ότι το 2021-2022 που θα ανοίξει αυτή η συζήτηση δεν είναι το ίδιο με το 2016, καθώς, όπως ανέφερε, κάθε χρόνος που περνά η εξέλιξη της τεχνολογίας μας αναγκάζει να βλέπουμε την πραγματικότητα ως έχει και «αν με βάζατε σήμερα να σχεδιάσω τον διαγωνισμό του 2016, θα τον σχεδίαζα σε τελείως διαφορετικό πλαίσιο. Γιατί το λέω αυτό; Γιατί σήμερα και κάθε χρόνο που περνάει αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι η παραγωγή περιεχομένου και όχι τόσο η δυνατότητα παροχής περιεχομένου».

Πρόσθεσε ότι το κρίσιμο σήμερα, σε σχέση με το 2016, δεν είναι τόσο ο αριθμός των αδειών όσο το περιεχόμενο, δηλαδή να υπάρχουν συνολικές προϋποθέσεις αυτό το περιεχόμενο να έχει πλουραλισμό, αντικειμενικότητα, η ψυχαγωγία να είναι υψηλού επιπέδου. Συμπλήρωσε ότι αυτό όμως απαιτεί ΕΣΡ που θα επιτελεί ρόλο ουσίας και πολιτικό σύστημα πιο ώριμο, ώστε να μπορεί να συνεννοείται. «Εγώ αντιμετώπισα μια αντιπολίτευση που διαφωνούσε σε όλα. Ένας από τους λόγους που μας οδήγησε και σε αποφάσεις που εν τέλει αποδείχθηκαν υπερβολικές σε σχέση με τους τηλεοπτικούς διαγωνισμούς είναι ότι δεν είχαμε συναίνεση για να βγει το ΕΣΡ», είπε μεταξύ άλλων, ενώ επισήμανε ότι προχτές κατέθεσε πρόταση στον κ. Μητσοτάκη για τη δημόσια τηλεόραση, σχολιάζοντας ότι όμως δεν βλέπει να υπάρχει καμία διάθεση.