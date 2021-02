Κόσμος

Σκάνδαλο με VIP εμβολιασμούς: παραιτήθηκε υπουργός Υγείας

Πρότεινε σε φίλους του να πάνε να εμβολιαστούν εκτός σειράς, χωρίς να μπουν στη διαδικασία να κλείσουν ραντεβού.

Ο υπουργός Υγείας της Αργεντινής, ο Χινές Γκονσάλες Γκαρσία, παραιτήθηκε χθες Παρασκευή κατ’ απαίτηση του προέδρου της χώρας, του Αλμπέρτο Φερνάντες, μετά τις αποκαλύψεις κατά τις οποίες πρότεινε σε φίλους του να πάνε να εμβολιαστούν εκτός σειράς, χωρίς να μπουν στη διαδικασία να κλείσουν ραντεβού. «Παραιτούμαι από τη θέση μου στο υπουργείο Υγείας κατόπιν του ρητού αιτήματός σας», ανέφερε ο κ. Γκονσάλες Γκαρσία στην επιστολή παραίτησης που υπέβαλε στον αρχηγό του κράτους.

Θα τον αντικαταστήσει η Δρ. Κάρλα Βιτσότι, 48 ετών, πλέον γνωστή στην Αργεντινή, καθώς ανέλαβε να διαπραγματευθεί την προμήθεια του ρωσικού εμβολίου για τον νέο κορονοϊό, του Sputnik V, μετέδωσε το δημόσιο πρακτορείο ειδήσεων της Αργεντινής, το TELAM. Ο κ. Γκονσάλες Γκαρσία, 75 ετών, βρισκόταν στη θέση από το 2019 και χειρίστηκε την αντιμετώπιση της πανδημίας του νέου κορονοϊού αφότου εκδηλώθηκε, όμως η θητεία του αμαυρώθηκε με το σκάνδαλο των «προνομιακών εμβολιασμών».

Ήταν ο πασίγνωστος δημοσιογράφος Οράσιο Βερμπίτσκι, 71 ετών (ένας από τους πρώτους που ερεύνησαν τον μηχανισμό των «πτήσεων του θανάτου» κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας, στο βιβλίο του El Vuelo, το οποίο κυκλοφόρησε το 1995) αυτός που αποκάλυψε το σκάνδαλο επιβεβαιώνοντας σε ραδιοφωνικό σταθμό πως πήγε να εμβολιαστεί εκτός σειράς ακολουθώντας την προτροπή του υπουργού, παλιού του φίλου. «Τηλεφώνησα (...) στον Χινές Γκονσάλες Γκαρσία και μου είπε να πάω στο νοσοκομείο Ποσάδας», ομολόγησε ο κ. Βερμπίτσκι. Το έκανε την ημέρα κατά την οποία στο Μπουένος Άιρες, ο ιστότοπος του δήμου που δημιουργήθηκε για να επιτραπεί στους ηλικιωμένους άνω των 80 ετών να κλείσουν ραντεβού για να εμβολιαστούν από τη Δευτέρα υπέστη κορεσμό λόγω της γιγαντιαίας ζήτησης. Μέσα ενημέρωσης αναφέρθηκαν σε αρκετές άλλες περιπτώσεις πολιτικών και προσωπικοτήτων που επίσης πήγαν κι εμβολιάστηκαν εκτός σειράς.

Η υπόθεση πυροδότησε θύελλα αντιδράσεων στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, με την ετικέτα #vacunasvip («εμβόλια για τους VIP»). Ο κ. Γκονσάλες Γκαρσία διαβεβαίωσε στην επιστολή παραίτησής του ότι «τα πρόσωπα που εμβολιάστηκαν ανήκαν στην ομάδα του πληθυσμού που ανοσοποιείται το τρέχον διάστημα», δηλαδή ήταν άνθρωποι άνω των 70 ετών, ο εμβολιασμός των οποίων άρχισε την Τετάρτη.

Ο επικεφαλής του ραδιοφωνικού σταθμού El Destape, στον οποίο αποκάλυψε ο Οράσιο Βερμπίτσκι πως πήγε κι εμβολιάστηκε εκτός σειράς, ο Ρομπέρτο Ναβάρο, ανακοίνωσε πως τερματίζει τη συνεργασία με τον διάσημο δημοσιογράφο. Είναι «ανήθικο με 50.000 νεκρούς να εμβολιάζονται οι VIP», ξέσπασε. Ο κ. Βερμπίτσκι είναι επίσης πρόεδρος του Κέντρου Νομικών και Κοινωνικών Μελετών (CELS), οργανισμού αφιερωμένου στα ανθρώπινα δικαιώματα, το προσωπικό του οποίου αντέδρασε έντονα. «Η ομάδα των εργαζομένων στο CELS απορρίπτει την πράξη αυτή και κάθε άλλη προνομιακή μεταχείριση», τόνισε το προσωπικό του κέντρου μέσω Twitter.

Η Αργεντινή ξεπέρασε τη 13η Φεβρουαρίου το όριο των 50.000 θανάτων εξαιτίας της COVID-19, ενώ έχει πλέον καταγράψει πάνω από 2 εκατομμύρια κρούσματα του SARS-CoV-2, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Μέχρι χθες η Αργεντινή είχε παραλάβει 1.220.000 δόσεις του Sputnik V και 580.000 δόσεις του ινδικού εμβολίου Covishield, που παραδόθηκαν την Τετάρτη. Το πρόγραμμα ανοσοποίησης θα επεκταθεί με το εμβόλιο που δημιούργησε η AstraZeneca σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Συνολικά, το Μπουένος Άιρες αναμένει να λάβει 62 εκατ. δόσεις εμβολίων για τον νέο κορονοϊό διαφόρων κατασκευαστών βάσει διαφόρων συμφωνιών, ανάμεσά τους μεγάλες ποσότητες μέσω του COVAX, του μηχανισμού του οποίου ηγείται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Η πολιτική τάξη του Περού σαρώνεται από παρόμοιο σκάνδαλο, μετά τις αποκαλύψεις για τον εμβολιασμό με απόλυτη διακριτικότητα 487 προσωπικοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του πρώην προέδρου Μαρτίν Βισκάρα, δύο υπουργών, δημοσίων λειτουργών, πανεπιστημιακών, επιχειρηματιών, του αποστολικού νούντσιου του Βατικανού και άλλων, πριν καν αρχίσει επίσημα στη χώρα η εκστρατεία ανοσοποίησης. Διενεργείται έρευνα από την περουβιανή εισαγγελία σε βάρος της πρώην υπουργού Υγείας Πιλάρ Μασέτι και της πρώην υπουργού Εξωτερικών Ελίσαμπετ Αστέτε.

Οι υποθέσεις αυτές εντείνουν τις ανησυχίες για την πρόσβαση στα εμβόλια στις χώρες της περιφέρειας της Λατινικής Αμερικής, όπου υπάρχει τεράστια έλλειψη δόσεων. Μέχρι χθες Παρασκευή στην Αργεντινή των 45 εκατομμυρίων κατοίκων περίπου 250.000 άνθρωποι είχαν λάβει τη δεύτερη δόση του εμβολίου τους.