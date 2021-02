Κοινωνία

Εμπρηστικός μηχανισμός στο Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης (εικόνες)

Συναγερμός στην Πυροσβεστική! Άγνωστοι πέταξαν δύο μπουκάλια με εύφλεκτο υλικό στην περίφραξη του Υπουργείου.

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε Πυροσβεστική και Αστυνομία για εμπρηστικό μηχανισμό πέριξ του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης στη Θεσσαλονίκη.

Άγνωστοι πέταξαν δύο μπουκάλια με εύφλεκτο υλικό στην περίφραξη του Υπουργείου επί της οδού Αγίου Δημητρίου.

Αποτέλεσμα ήταν να προκληθεί μικρής έκτασης πυρκαγιά, η οποία όμως κατασβέστηκε αμέσως από τους πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο με δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

