Κόσμος

Βόρεια Μακεδονία: “όχι” της ΕΕ στην αναγραφή εθνικότητας στις ταυτότητες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κυβέρνηση κατέθεσε στη Βουλή νομοσχέδιο για αναγραφή της εθνικότητας των πολιτών της στις αστυνομικές ταυτότητες, παρά το ότι αυτό αντίκειται στους κανονισμούς της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του επικεφαλής της αντιπροσωπείας της στα Σκόπια, του πρέσβη Ντέιβιντ Γκιρ, κάλεσε την κυβέρνηση του Ζόραν Ζάεφ, τα αλβανικά κόμματα στη χώρα, καθώς και την αντιπολίτευση, το κόμμα VMRO-DPMNE, να αναθεωρήσουν τη στάση τους σχετικά με την αναγραφή της εθνικής καταγωγής των πολιτών της Βόρειας Μακεδονίας στις αστυνομικές ταυτότητες.

Ο πρέσβης της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στη Βόρεια Μακεδονία κ. Γκιρ τόνισε χθες Παρασκευή ότι τα ευρωπαϊκά κριτήρια δεν προβλέπουν αναγραφή της εθνικής καταγωγής σε έγγραφα όπως είναι οι ταυτότητες.

Ο πρέσβης της ΕΕ στα Σκόπια εξήγησε ότι μπορεί προς το παρόν το θέμα των ταυτοτήτων στην ΕΕ να ρυθμίζεται από το εθνικό δίκαιο των κρατών- μελών, αλλά τον επόμενο Αύγουστο θα τεθεί σε εφαρμογή ο Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ο οποίος, όπως υπενθύμισε, «απαγορεύει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, όπως η φυλή, η εθνική καταγωγή, ο πολιτικός ή θρησκευτικός προσανατολισμός και άλλες πεποιθήσεις», στέλνοντας με τον τρόπο αυτό σαφές μήνυμα στη βορειομακεδονική πλευρά. Ο ίδιος σημείωσε ότι το ζήτημα της εναρμόνισης του νομικού συστήματος της Βόρειας Μακεδονίας με τους κανόνες και τα πρότυπα της Ένωσης είναι ουσιώδες και ότι η ΕΕ παροτρύνει πάντα τα Σκόπια να συνεχίσουν να σημειώνουν πρόοδο στο πεδίο αυτό, καθώς αποτελεί ένα από τα πρώτα πράγματα που θα αξιολογηθούν σε βάθος χρόνου κατά την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων.

Η κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας κατέθεσε πριν από μερικές ημέρες στη Βουλή νομοσχέδιο για την αναγραφή της εθνικής καταγωγής των πολιτών της χώρας στις αστυνομικές ταυτότητες, παρότι αυτό αντίκειται στους κανονισμούς της ΕΕ, της οποίας μέλος επιδιώκει να καταστεί η Βόρεια Μακεδονία.

Μετά τις δηλώσεις του πρέσβη της ΕΕ στη Βόρεια Μακεδονία, ο πρωθυπουργός της χώρας Ζόραν Ζάεφ προέβη σε «αναδίπλωση», μοιάζοντας να προαναγγέλλει την μεταβολή της στάσης της κυβέρνησης ως προς την αναγραφή της εθνικότητας στις αστυνομικές ταυτότητες, θέμα το οποίο έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις στη χώρα. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Στέβο Πεντάροφσκι (προέρχεται από το κόμμα του Ζόραν Ζάεφ) υπογράμμισε ότι σε καμία δημοκρατική χώρα του κόσμου δεν αναγράφεται στις αστυνομικές ταυτότητες η εθνότητα και το θρήσκευμα των πολιτών.

Ο κ. Ζάεφ χθες βράδυ σημείωσε ότι έχει ανοίξει ο διάλογος, οι νομικές ρυθμίσεις θα υποβληθούν στη Βουλή, ενώ, όπως είπε, «οι πρέσβεις των κρατών-μελών και της αντιπροσωπείας της ΕΕ είναι εδώ για να μας βοηθήσουν και όλοι μαζί θα βρούμε μία καλή λύση που θα ταιριάζει στην πολυεθνοτική κοινωνία της Βόρειας Μακεδονίας».