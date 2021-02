Κοινωνία

Κορονοϊός: σε σκληρό lockdown Κάλυμνος, Κορδελιό - Εύοσμος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου από σήμερα ο Δήμος Καλυμνίων και ο Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου της Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Τι ισχύει στις περιοχές αυτές.

Στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου (βαθύ κόκκινο) εντάσσονται από σήμερα στις 6:00 το πρωί και μέχρι τη Δευτέρα 1η Μαρτίου, ο Δήμος Καλυμνίων και ο Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου της Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου παραμένουν επίσης οι Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Εύβοιας (πλην Σκύρου), ο Δήμος Μυκόνου, καθώς και η Περιφέρεια Αττικής όπου όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, τα μέτρα που έχουν ληφθεί ισχύουν μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου.

Στις περιοχές αυτές, που ανήκουν σε αυτό το επίπεδο, είναι υποχρεωτική η τηλε-εκπαίδευση για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ αναστέλλεται η λειτουργία των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών (με εξαίρεση την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, που λειτουργούν δια ζώσης στο δήμο Μυκόνου, καθώς και τα σχολεία ειδικής αγωγής).

Επίσης, αναστέλλεται η λειτουργία του λιανεμπορίου, των κομμωτηρίων και των υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής, δεν επιτρέπεται, η τέλεση κάθε είδους λειτουργιών και ιεροπραξιών παρουσία πιστών στους χώρους λατρείας, ενώ ο δήμος Μυκόνου παραμένει σε καθεστώς αναστολής οικοδομικών εργασιών. Επίσης απαγορεύεται η κυκλοφορία από τις 6:00 το απόγευμα έως τις 5:00 το πρωί, με εξαίρεση την περιφέρεια της Αττικής που το μέτρο αυτό ισχύει μόνο τα σαββατοκύριακα ενώ τις καθημερινές η απαγόρευση κυκλοφορίας ξεκινά στις 9 το βράδυ.

Παράλληλα στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου (κόκκινο), βρίσκονται πλέον οι εξής περιοχές: η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας, η Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας (πλην του Δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων), η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, ο δήμος Θάσου, οι δήμοι Αγιάς και Τεμπών της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, ο δήμος Ηρακλείου Κρήτης, οι δήμοι Κορίνθου και Νεμέας της Περιφερειακής Ενότητας Κορίνθου, ο δήμος Άργους-Μυκηνών της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, οι δήμοι Τανάγρας και Θηβαίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, ο δήμος Πύδνας-Κολινδρού της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, ο δήμος Καρπάθου και ο δήμος Ζίτσας Ιωαννίνων.

Στις περιοχές αυτές ισχύουν τα παρακάτω:

Aπαγόρευση κυκλοφορίας από τις 6:00 το απόγευμα έως τις 5:00 το πρωί (εξαιρούνται οι Π.Ε Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής που το μέτρο αυτό ισχύει μόνο τα σαββατοκύριακα και τις καθημερινές η κυκλοφορία απαγορεύεται από τις 9 το βράδυ).

Δια ζώσης εκπαίδευση για Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσια και σχολεία ειδικής αγωγής σε όλες τις βαθμίδες.

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση(τηλεκπαίδευση) για Λύκεια.

Στους χώρους λατρείας, επιτρέπονται μέχρι 9 άτομα κατά την τέλεση λειτουργιών.

Η λειτουργία καταστημάτων γίνεται με την μέθοδο της παράδοσης click away.

Στα καταστήματα ένδυσης, υπόδησης, καθώς και τα κομμωτήρια, τα καταστήματα περιποίησης και τα βιβλιοπωλεία γίνεται με τη διαδικασία του προκαθορισμένου ραντεβού.

Ακόμη, στο πορτοκαλί περνούν ο δήμος Θήρας, ο δήμος Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου Κρήτης, η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, ο δήμος Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης καθώς και ο δήμος Σπάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, καθώς η επιδημιολογική εικόνα τους έχει βελτιωθεί.