Οικονομία

“Μήδεια”: πρόσθετες ελαφρύνσεις από τη ΔΕΗ στους πληγέντες

Τι ανακοίνωσε η ΔΕΗ για τους πληγέντες από την κακοκαιρία "Μήδεια". Πόση θα είναι τελικά η έκπτωση επί του συνόλου του λογαριασμού.

Πρόσθετες ελαφρύνσεις για τους πληγέντες από την κακοκαιρία “Μήδεια” ανακοίνωσε η ΔΕΗ, τονίζοντας ότι στέκεται δίπλα στους πελάτες της που αντιμετώπισαν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος λόγω της πρόσφατης πρωτοφανούς κακοκαιρίας.

Συγκεκριμένα, σε συνέχεια της ανακοίνωσης του ΔΕΔΔΗΕ για την αφαίρεση των Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου Φεβρουαρίου για τους πληγέντες καταναλωτές όλων των προμηθευτών, η ΔΕΗ θα τριπλασιάσει την οικονομική ελάφρυνση για τους πελάτες της, προσθέτοντας επιπλέον έκπτωση στις χρεώσεις ενέργειας του λογαριασμού τους.

Με αυτό τον τρόπο, για ένα μέσο μηνιαίο λογαριασμό, η συνολική έκπτωση για τους πελάτες ΔΕΗ υπολογίζεται ότι θα είναι της τάξης του 30% επί του συνόλου του λογαριασμού.

Υπενθυμίζεται ότι οι εκπτώσεις θα εμφανιστούν σε λογαριασμούς των επόμενων μηνών, ανάλογα με τον κύκλο τιμολόγησης των πελατών της.