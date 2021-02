Αθλητικά

Euroleague: Πήρε τον ισπανικό “εμφύλιο” η Βαλένθια

Οι "νυχτερίδες" διέλυσαν την Ρεάλ Μαδρίτης, νέο «διπλό» για Ζενίτ, «προσγείωσε» τη Μπάγερν η Βιλερμπάν.

Η Βαλένθια ήταν η μεγάλη θριαμβεύτρια στον ισπανικό «εμφύλιο» με τη Ρεάλ Μαδρίτης στη «Fonteta», για την 25η αγωνιστική της Euroleague. Οι «νυχτερίδες» επικράτησαν άνετα με 89-78 της ομάδας του Πάμπλο Λάσο, βελτιώνοντας σε 13-12 το ρεκόρ τους, με το οποίο παρέμειναν στο «κυνήγι» της οκτάδας. Στον αντίποδα, οι Μαδριλένοι υποχώρησαν στην τέταρτη θέση με ρεκόρ 15-10 και πλέον ισοβαθμούν με Μπάγερν και Φενερμπαχτσέ.

Τα εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας των παικτών της Βαλένθια και οι απουσίες των Τζεφ Τέιλορ, Ρούντι Φερνάντεθ από τη Ρεάλ, απλοποίησαν το έργο των «νυχτερίδων», οι οποίες σήκωσαν από το πρώτο τζάμπολ κεφάλι στο σκορ και δεν απειλήθηκαν σε κανένα σημείο της αναμέτρησης. Μέσα σ` όλα ο Πάμπλο Λάσο είδε τον Σέρχιο Γιουλ να τραυματίζεται στο δεξί γόνατο λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και να μην επιστρέφει στο παρκέ...

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Σαμ Βαν Ρόσομ με 16 πόντους και 8 ασίστ, ενώ από τη Ρεάλ ο Τζέισι Κάρολ με 20 πόντους ήταν απελπιστικά μόνος για την ανατροπή...

Τα δεκάλεπτα: 29-21, 55-35, 71-52, 89-78

Νέο "διπλό" για Ζενίτ

Στο Βελιγράδι, η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης πήρε τη νίκη στο... νήμα με το τελικό 76-75 επί του... μισού Ερυθρού Αστέρα (δεν αγωνίστηκαν οι Λάνγκστον Χολ, Κόρι Γουόλντεν, Τζόνι Ο' Μπράιαντ, Λάντρι Νόκο) και πανηγύρισε το ένατο εφετινό «διπλό» της.

Μεγάλος πρωταγωνιστής των Ρώσων ο Κέβιν Πάνγκος (25π.), ο οποίος σημείωσε στα 27΄΄ για τη λήξη το τρίποντο της ανατροπής, με τους Τζόρνταν Λόιντ και Όγκνιεν Ντόμπριτς να αστοχούν στα νικητήρια σουτ.

Με την αποψινή επιτυχία η Ζενίτ κράτησε τη θέση της στην οκτάδα, έχοντας μάλιστα δύο αγώνες λιγότερους (ρεκόρ 14-9), ενώ ο Ερυθρός Αστέρας παρέμεινε στην προτελευταία θέση της κατάταξης με ρεκόρ 7-17.

Τα δεκάλεπτα: 16-22, 36-48, 56-61, 75-76

«Προσγείωσε» τη Μπάγερν η Βιλερμπάν.

Τέλος, η Βιλερμπάν συμπλήρωσε τις πέντε διαδοχικές νίκες και με ρεκόρ 11-14 «έπιασε» τον Ολυμπιακό στη 12η θέση της κατάταξης. Οι Γάλλοι υπερασπίστηκαν την έδρα τους, απέναντι στη Μπάγερν Μονάχου και με το τελικό 87-79 συνεχίζουν να ονειρεύονται οκτάδα.

Στον αντίποδα, οι Γερμανοί «πλήρωσαν» την κάκιστη επιθετικά βραδιά τους, κυρίως από τα 6.75 (5/14 τρίποντα), βλέποντας το σερί των τριών νικών να σταματάει στο «Astroballe».

Κορυφαίος των νικητών ο Ντέιβιντ Λάιτι με 19 πόντους, ενώ από την Μπάγερν προσπάθησε ο Ουέιντ Μπόλντγουϊν με 19 πόντους και 6 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 21-18, 44-35, 66-52, 87-79