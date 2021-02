Κόσμος

Ναβάλνι: Δικάζεται για δύο ξεχωριστές υποθέσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύο φορές θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον δικαστηρίου ο Αλεξέι Ναβάλνι, επικριτής του Πούτιν.

Ο Ρώσος αντιφρονών Αλεξέι Ναβάλνι αναμένεται να βρεθεί σήμερα δύο φορές ενώπιον του δικαστηρίου, για δύο ξεχωριστές υποθέσεις, οι οποίες, όπως υποστηρίζει ο ίδιος, έχουν πολιτικό κίνητρο.

Το πρωί, δικαστήριο στη Μόσχα θα εκδικάσει έφεση του Ναβάλνι έναντι της πρόσφατης καταδίκης και φυλάκισής του. Αργότερα, στο ίδιο δικαστήριο θα διεξαχθεί χωριστή δίκη: ο Ναβάλνι κατηγορείται ότι προσέβαλε βετεράνο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ο οποίος εμφανίστηκε σε μοντάζ με επαινετικά σχόλια για μια συνταγματική αναθεώρηση που πολλοί υποστήριξαν ότι ενίσχυσε τις εξουσίες του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν. Η ετυμηγορία για την υπόθεση αναμένεται να απαγγελθεί σήμερα.

Η ομάδα των συνηγόρων του υποστηρίζει ότι και οι δύο υποθέσεις είναι προσπάθειες φίμωσης του βασικού πολιτικού αντιπάλου του Πούτιν.

Νωρίτερα αυτό τον μήνα, ο Ναβάλνι καταδικάστηκε σε 3,5 χρόνια φυλάκισης, κατηγορούμενος ότι παραβίασε τους όρους αναστολής της ποινής του για προηγούμενη καταδίκη του για απάτη. Κι αυτό παρά το γεγονός ότι δεν μπορούσε να εμφανιστεί ενώπιον των αρμόδιων αξιωματούχων, ως όφειλε βάσει των όρων της προσωρινής αποφυλάκισής του, καθώς είχε μεταφερθεί στη Γερμανία σε κωματώδη κατάσταση αφού υπέστη δηλητηρίαση με νευροτοξικό παράγοντα, και έμεινε εκεί για αρκετούς μήνες για να αποκατασταθεί η υγεία του. Η επίθεση αυτή αποδόθηκε ευρέως σε Ρώσους πράκτορες. Η υπόθεση αυτή προκάλεσε έντονες επικρίσεις σε όλο τον κόσμο και πυροδότησε μαζικές διαδηλώσεις σε όλη τη Ρωσία.

Οι δικηγόροι του αναμένουν ότι θα εκτίσει ποινή δύο χρόνων και οκτώ μηνών, αφού έχει ήδη περάσει αρκετούς μήνες σε κατ’ οίκον περιορισμό και υπό κράτηση.