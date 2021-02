Υγεία - Περιβάλλον

CoviVac: Και τρίτο εμβόλιο στη Ρωσία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ρωσία ενέκρινε τρίτο εμβόλιο κατά της Covid-19 για εγχώρια χρήση.

Η Ρωσία ενέκρινε σήμερα ένα τρίτο εμβόλιο κατά της Covid-19 για εγχώρια χρήση, όπως ανακοίνωσε σήμερα στην κρατική τηλεόραση ο πρωθυπουργός Μιχαήλ Μισούστιν, αν και οι μεγάλης κλίμακας κλινικές δοκιμές για το εμβόλιο, με την ονομασία CoviVac που παράγεται από το Κέντρο Chumakov, δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει.

Η Ρωσία έχει ήδη εγκρίνει δύο εμβόλια κατά της Covid-19, συμπεριλαμβανομένου του Sputnik V, που ανέπτυξε το Ινστιτούτο Γκαμαλέγια της Μόσχας, ακολουθώντας παρόμοια προσέγγιση στη διαδικασία της έγκρισης χωρίς να είναι διαθέσιμα αποτελέσματα δοκιμών τελευταίου σταδίου.

Αυτές οι διαδικασίες έγκρισης είχαν δημιουργήσει ανησυχίες σε επιστήμονες της Δύσης, αλλά οι ανοσοποιήσεις με αυτά τα δύο πρώτα εμβόλια ξεκίνησαν σε μεγάλη κλίμακα στη Ρωσία μόνο αφού ολοκληρώθηκαν οι δοκιμές και είχαν επιτυχή αποτελέσματα.

Το Sputnik V εγκρίθηκε τον Αύγουστο και οι δοκιμές τελευταίου σταδίου ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο. Ο μαζικός εμβολιασμός ξεκίνησε τον Δεκέμβριο αφού τα προκαταρκτικά αποτελέσματα των δοκιμών έδειξαν ότι το εμβόλιο ήταν κατά 91,4% αποτελεσματικό.

Έκτοτε, πάνω από δύο εκατ. Ρώσοι έχουν εμβολιαστεί με τουλάχιστον την πρώτη δόση του Sputnik V, όπως ανακοίνωσε στις 10 Φεβρουαρίου ο υπουργός Υγείας Μιχαήλ Μουράσκο.

Παράλληλα ξεκινά η κυκλοφορία ενός δεύτερου εμβολίου που ανέπτυξε το Ινστιτούτο Βέκτορ του Νοβοσιμπίρσκ.

«Σήμερα η Ρωσία είναι η μοναδική χώρα που έχει ήδη τρία εμβόλια κατά της Covid-19», δήλωσε ο πρωθυπουργός Μισούστιν.

Το Κέντρο Chumakov, που ιδρύθηκε το 1955 στην Αγία Πετρούπολη από τον Μιχαήλ Τσουμακόφ, είναι γνωστό για τη συνεργασία του με τον Αμερικανό επιστήμονα Άλμπερτ Σάμπιν στο αποκορύφωμα του Ψυχρού Πολέμου, που οδήγησε στην παραγωγή του εμβολίου κατά της πολιομυελίτιδας..

«Το εμβόλιο που αναπτύξαμε… αντανακλά ολόκληρη την Ιστορία της ρωσικής και της παγκόσμιας επιστήμης των εμβολίων», δήλωσε σήμερα ο διευθυντής του Κέντρου Chumakov Αϊντάρ Ισμουχαμέτοφ.

Οι πρώτες 120.000 δόσεις θα παραχθούν και θα διατεθούν για το εθνικό πρόγραμμα ανοσοποίησης τον Μάρτιο, όπως δήλωσε σήμερα ο Μισούστιν.

Στη συνέχεια, το κέντρο Chumakov θα παρασκευάζει περίπου μισό εκατ. δόσεις ανά μήνα στις πλατφόρμες του, δήλωσε σήμερα ο Ισμουχαμέτοφ.

Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Τατιάνα Γκολίκοβα ανακοίνωσε επίσης σήμερα ότι η Ρωσία θα παράξει 88 εκατ. δόσεις εμβολίων το πρώτο εξάμηνο αυτού του έτους, συμπεριλαμβανομένων 83 εκατ. δόσεων του Sputnik V.