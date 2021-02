Πολιτική

Γεραπετρίτης στον ΑΝΤ1: στόχος μας να ανοίξουν οι δραστηριότητες την 1η Μαρτίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο υπουργός Επικρατείας για την υπόθεση Λιγνάδη, για τις συνέπειες της κακοκαιρίας "Μήδεια" και το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Τι προβλέπεται για τα σχολεία.

Στόχος της κυβέρνησης είναι να ανοίξουν οι δραστηριότητες την 1η Μαρτίου, τόνισε ο Υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι”.

“Την 1η Μαρτίου, εάν επικρατήσει σταθεροποίηση της κατάστασης με τα κρούσματα, θα υπάρξει σταδιακό άνοιγμα. Θα ακολουθήσουμε τις οδηγίες των λοιμωξιολόγων για το άνοιγμα του λιανεμπορίου και των σχολείων” είπε χαρακτηριστικά.

Ειδικά για τα σχολεία τόνισε ότι η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται ότι η ανάγκη για το άνοιγμά τους δεν έχει να κάνει μόνο με το εκπαιδευτικό κομμάτι, αλλά υπάρχουν ζητήματα και ψυχολογικά για τους μαθητές. “Η τηλεκπαίδευση έχει λειτουργήσει πρωτοποριακά, δεν υπάρχει όμως ηλεκτρονική τάξη που μπορεί να αντικαταστήσει τη φυσική τάξη, ιδιαίτερα για τα παιδιά που καλούνται να δώσουν εξετάσεις” σημείωσε.

Αναγνώρισε δε ότι θα υπάρξουν τεράστια ζητήματα και η επόμενη μέρα της πανδημίας θα είναι εξαιρετικά δύσκολη. Πρόσθεσε πάντως ότι η χώρα κατάφερε να κρατήσει σχεδόν στο ακέραιο το εργατικό δυναμικό, έχοντας τη μικρότερη μείωση εργατικού δυναμικού.

Για το πιστοποιητικό εμβολιασμού δήλωσε ότι χορηγείται πλέον σε όλες τις χώρες του κόσμου και τόνισε την ανάγκη να υπάρξει ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο, ώστε να είναι εύκολη η εξέτασή τους, ιδιαίτερα για τους τουρίστες που θα έρχονται στη χώρα μας. “Όλοι θα έχουμε τη δυνατότητα να ταξιδέψουμε και δεν θα είναι το πιστοποιητικό προϋπόθεση για να ταξιδέψει κανείς εντός ή εκτός της χώρας. Το πιστοποιητικό εμβολιασμού δεν αποτελεί διαβατήριο ταξιδιωτικό, αλλά δημιουργεί μια καλύτερη προϋπόθεση ελέγχου. Θα βοηθήσει στη στόχευση των ελέγχων όσων έρχονται στην Ελλάδα” είπε χαρακτηριστικά. Όσον αφορά τη χρήση του στους χώρους εργασίας, απάντησε ότι το πιστοποιητικό θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για λόγους διευκόλυνσης μετακίνησης, ενώ οποιαδήποτε άλλη χρήση του θα είναι παράνομη και θα συνιστά διάκριση σε βάρος του εργαζόμενου.

Για την κακοκαιρία “Μήδεια” τόνισε ότι είναι λυπηρό ότι φθάσαμε σε σημείο νοικοκυριά να στερούνται την ηλεκτροδότηση. Μίλησε για ένα σπάνιο καιρικό φαινόμενο για τη χώρα μας αλλά σημείωσε ότι αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι είναι απαράδεκτο να μην μπορούμε να μην χειριστούμε μια τέτοια κρίση. “Είναι όμως δύσκολη η διαχείριση σπάνιων καιρικών φαινομένων στην Ελλάδα”. Έκανε γνωστό ότι περίπου 850 νοικοκυριά είναι σήμερα χωρίς ηλεκτροδότηση και εκτιμάται ότι μέχρι το απόγευμα θα έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα. Σχετικά με το “μπαλάκι” ευθυνών σχολίασε ότι υπάρχει ζήτημα μη ξεκάθαρων αρμοδιοτήτων, για αυτό και θα έρθει σύντομα σχετικό νομοσχέδιο για το ξεκαθάρισμα αρμοδιοτήτων. “Αυτό το νέο πλαίσιο που θα φέρουμε αναμένεται να δώσει λύσεις και να δημιουργήσει μια νέα κουλτούρα” τόνισε.

Σχολιάζοντας την υπόθεση Λιγνάδη και τις επικρίσεις του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έκανε λόγο για “απόπειρα συγκάλυψης” και “αυτογελοιοποίηση” της κ. Μενδώνη, τόνισε ότι δεν θα υιοθετήσει τη φρασεολογία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. “Η κυβέρνηση φροντίζει ώστε να αποκαθίσταται η δικαιοσύνη των πραγμάτων. Έχει δημιουργηθεί ένα περιβάλλον στο οποίο μπορεί να αναπτυχθεί το ρεύμα για να σπάσει η σιωπή” είπε και σημείωσε ότι θα πρέπει να περιμένουμε το τί θα αποφανθεί η δικαιοσύνη για το θέμα Λιγνάδη. “Είναι δυνατόν ένα θέμα, που αποτελεί απόστημα, που αφορά όλους τους εργασιακούς χώρους, να γίνεται μια άσκοπη κομματικοποίηση του φαινομένου των κακοποιήσεων” διερωτήθηκε.

Τέλος, έκανε γνωστό ότι μελετάται να είναι 20ετής η παραγραφή για βιασμό ανήλικου, τονίζοντας ότι θα εξεταστούν όλα τα ζητήματα παραγραφής.