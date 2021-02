Οικονομία

Bitcoin: Σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο

Σε επίπεδο-ρεκόρ ανέβηκε το bitcoin στη διαπραγμάτευσή του στην Ασία, παρατείνοντας το δίμηνο ράλι που οδήγησε χθες την κεφαλαιοποίησή του σε πάνω από το 1 τρις δολάρια.

Το δημοφιλέστερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο έφθασε στο επίπεδο ρεκόρ των 56.620 δολαρίων, καταγράφοντας κέρδη 18% σε εβδομαδιαία βάση. Από την αρχή του έτους η τιμή του έχει αυξηθεί πάνω από 92%. Τα κέρδη του bitcoin τροφοδοτούνται από τις ενδείξεις ότι κερδίζει την αποδοχή μεγάλων επενδυτών και εταιριών, όπως η Tesla, η Mastercard και η BNY Mellon.

Το ether, το δεύτερο μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα βάσει κεφαλαιοποίησης και ημερήσιου όγκου συναλλαγών, ανήλθε επίσης στο επίπεδο ρεκόρ των 2.040,62 δολαρίων, καταγράφοντας κέρδη περίπου 12% σε εβδομαδιαία βάση.