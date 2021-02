Κόσμος

Φονικές εκρήξεις στην Καμπούλ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νεκροί και τραυματίες από διαδοχικές εκρήξεις που συντάραξαν την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν.

(φωτογραφία αρχείου)

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τρεις διαδοχικές εκρήξεις που συντάραξαν διάφορες περιοχές στην πόλη της Καμπούλ σήμερα, σύμφωνα με αξιωματικούς των υπηρεσιών ασφαλείας.

Άλλοι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στις εκρήξεις που προκλήθηκαν από μαγνητικές βόμβες που είχαν τοποθετηθεί σε οχήματα, δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της Καμπούλ Φερντάουζ Φαραμάρζ. Τα θύματα ήταν πολίτες και μέλη των αφγανικών δυνάμεων ασφαλείας, πρόσθεσε ο αξιωματούχος. Χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τις επιθέσεις, ο Φαραμάρζ δήλωσε ότι τα περιστατικά είναι υπό διερεύνηση.

Βομβιστικές επιθέσεις και δολοφονίες συμβαίνουν κάθε μέρα στην Καμπούλ, με στόχο αφγανικές δυνάμεις ασφαλείας, πολίτες που εργάζονται σε κρατικές υπηρεσίες, δημοσιογράφους, μελετητές του κορανίου και ακτιβιστές. Για την πλειονότητα των επιθέσεων δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης. Στο μεταξύ, οι δολοφονικές επιθέσεις των Ταλιμπάν συνεχίζονται σε όλο το Αφγανιστάν παρά τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ της διεθνώς υποστηριζόμενης κυβέρνησης του Αφγανιστάν και των μαχητών. Τρομοκρατικές παραστρατιωτικές οργανώσεις του Ισλαμικού Κράτους επίσης πραγματοποιούν τακτικά επιθέσεις.