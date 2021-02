Οικονομία

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 6: νέα παράταση δίνει το ΥΠΟΙΚ

Παράταση και στις προθεσμίες για να υποβληθούν όλα τα σχετικά έγγραφα που απαιτούνται από τις επιχειρήσεις για όλους του κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Παρατείνεται κατά δυο μέρες η προθεσμία για την κατάθεση αιτήσεων στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την «επιστρεπτέα προκαταβολή 6», η οποία είναι η 22α Φεβρουαρίου. Αυτό ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, λέγοντας πως «έχει μπει η πλειοψηφία των ενδιαφερομένων, περίπου 505 χιλιάδες μέχρι χτες βράδυ και για αυτό δίνουμε παράταση».

Εκ των πραγμάτων, μετά την παράταση για την υποβολή των αιτήσεων, θα παραταθούν κατά δύο έως τρεις ημέρες και οι ημερομηνίες για την καταβολή των ενισχύσεων, που ήταν για τις 3- 5 Μαρτίου. Παράλληλα, έχει δοθεί περιθώριο έως τις 30 Ιουνίου εφέτος για να υποβληθούν όλα τα σχετικά έγγραφα που απαιτούνται από τις επιχειρήσεις για όλους του κύκλους της «επιστρεπτέας προκαταβολής» (πιστοποιητικό μη πτώχευσης κ.ά.).

Σημειώνεται ότι προγραμματίζεται και η «επιστρεπτέα προκαταβολή 7» (συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ), με αποτέλεσμα μετά και από τους επτά κύκλους οι ενισχύσεις να ανέρχονται σε 8,5 δισ. ευρώ. «Οι κλειστοί κλάδοι θα έχουν μεγαλύτερο μερίδιο στον νέο κύκλο», ανέφερε ο υπουργός, προσθέτοντας ότι ειδικά για την εστίαση γίνεται προσπάθεια για να καλυφθεί μέρος των απωλειών του κλάδου. «Βάλαμε και το όριο των 8.000 ευρώ για να καλύψουμε επιχειρήσεις με 20 εργαζόμενους. Δώσαμε 850 εκατ. στην εστίαση από την «επιστρεπτέα», 1 δισ. σε εργαζόμενους με τις αναστολές και προχωρήσαμε σε μηδενικά ενοίκια και μείωση ΦΠΑ», δήλωσε.

Σχετικά με τα ενοίκια, ο υπουργός είπε ότι στην πρώτη φάση έχουν συμψηφιστεί 227.887 υποχρεώσεις των ιδιοκτητών των ακινήτων. «Για τον Δεκέμβριο πληρώσαμε 205.646 (ιδιοκτήτες) καταβάλλοντας 22,1 εκατ. ευρώ. 35.000 πολίτες δεν έχουν σωστό IBAN για τον Νοέμβριο. Αρχές Μαρτίου θα πληρώσουμε τον Ιανουάριο. Πρώτη μας προτεραιότητα να πληρώσουμε τις εκκρεμότητες και μετά η ΑΑΔΕ να δει πού υπάρχουν σφάλματα από το παρελθόν και να τα διορθώσουμε», είπε. Πρόσθεσε δε, ότι «το κράτος θα είναι κοντά στην κοινωνία όσο διαρκεί η πανδημία».

Τέλος, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ, είπε ότι δεν υπάρχει κάποια σκέψη για περαιτέρω παράταση για τα τέλη κυκλοφορίας, που πρέπει να πληρωθούν έως και τις 26 Φεβρουαρίου.