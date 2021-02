Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Περού: Ασθενείς πεθαίνουν λόγω έλλειψης οξυγόνου

Δραματική είναι η καταστάση στα νοσοκομεία της χώρας, τα οποία βρίσκονται αντιμέτωπα με οξύτατη έλλειψη οξυγόνου, καθώς οι θάνατοι εξαιτίας της COVID-19 αυξάνονται με ραγδαίους ρυθμούς.

Ο απολογισμός των θυμάτων της πανδημίας του νέου κορονοϊού συνεχίζει να αυξάνεται με ραγδαίο ρυθμό εν μέσω του σφοδρού δεύτερου κύματος στο Περού, καθώς πολλά νοσοκομεία είναι αντιμέτωπα με οξεία έλλειψη οξυγόνου για τους ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση.

Στη Λίμα, είχαν σχηματιστεί μεγάλες ουρές καθώς συγγενείς και φίλοι ασθενών έσπευδαν να αγοράσουν τα τελευταία αποθέματα της πρωτεύουσας.

Η τιμή του οξυγόνου έχει τριπλασιαστεί σε ορισμένες περιοχές.

«Πολύς κόσμος έχει πεθάνει ήδη, με καταλαβαίνετε;» είπε η Σολεδάδ Φερνάντες καθώς περίμενε σε ένα από τα ελάχιστα καταστήματα που έχουν ακόμη διαθέσιμο απόθεμα οξυγόνου, στη φτωχή συνοικία Βίγια ελ Σαλβαδόρ στη Λίμα.

Η κυρία Φερνάντες εξήγησε πως ελπίζει να βρει αρκετό οξυγόνο για να σωθεί ο αδελφός της, που αρρώστησε πρόσφατα.

Τουλάχιστον 11 εκατομμύρια στη Λίμα —όπου ζει σχεδόν το ένα τρίτο του πληθυσμού του Περού— έχουν έλλειψη οξυγόνου, δήλωσε ο πρόεδρος της περουβιανής ιατρικής ομοσπονδίας Γκοντοφρέδο Ταλαβέρα.

«Αντιμετωπίζουμε κρίση με το οξυγόνο και είναι ατυχές το ότι κόσμος πεθαίνει στο σπίτι ή στα νοσοκομεία» ανέφερε ο κ. Ταλαβέρα.

Η έλλειψη ώθησε αρκετούς ασθενείς να επιδιώξουν να μεταφερθούν στην περιοχή Ίκα, νότια της Λίμας, όπου κάποιοι περίμεναν σε αυτοκινητόδρομο για να μπουν σε εργοστάσιο που προσφέρθηκε να πουλήσει οξυγόνο λιανικά.

Οι μολύνσεις από τον SARS-CoV-2 στο Περού έφθασαν τις 7.000 την ημέρα κατά μέσον όρο, ενώ οι θάνατοι εξαιτίας της COVID-19 έχουν φθάσει τους 200 την ημέρα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

Η κρίση ακολουθεί το σκάνδαλο που προκάλεσαν οι αποκαλύψεις για τον εμβολιασμό 487 προσωπικοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του πρώην προέδρου Μαρτίν Βισκάρα, δύο υπουργών, δημοσίων λειτουργών, πανεπιστημιακών, επιχειρηματιών, του αποστολικού νούντσιου του Βατικανού και άλλων, προτού αρχίσει επίσημα στη χώρα η εκστρατεία ανοσοποίησης στο Περού. Διενεργείται έρευνα από την περουβιανή εισαγγελία σε βάρος της πρώην υπουργού Υγείας Πιλάρ Μασέτι και της πρώην υπουργού Εξωτερικών Ελίσαμπετ Αστέτε.

Η κυβέρνηση του μεταβατικού προέδρου Φραντσίσκο Σαγάστι ότι το έλλειμμα οξυγόνου φθάνει τους 110 μετρικούς τόνους την ημέρα. Οι κυβερνήσεις της Χιλής και της Νότιας Κορέας προσέφεραν ποσότητες για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.