ΝΔ: τα έγγραφα αποκαλύπτουν τα τερατώδη ψέματα του κ. Τσίπρα

Επίθεση της ΝΔ στον Αλέξη Τσίπρα για τον τρόπο με τον οποίο σχολίασε τη διαχείριση των προβλημάτων της "Μήδειας" από την κυβέρνηση. Δείτε το έγγραφο που επισυνάπτει η ΝΔ.

Ευθεία επίθεση στον αρχηγό του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για την χθεσινή συνέντευξη, που παραχώρησε, εξαπολύει σε ανακοίνωση του με τίτλο «Τα έγγραφα αποκαλύπτουν τα τερατώδη ψέματα και γελοιοποιούν τον κ. Τσίπρα», το γραφειο τύπου της Νεας Δημοκρατίας.

Συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής:

"Από τον ποταμό ψεμάτων του κ. Τσίπρα, στη χθεσινοβραδυνή συνέντευξή του, σταχυολογούμε το πιο κραυγαλέο. «Τι ευφυής σύλληψη ήταν αυτή, πώς δεν το σκεφτήκαμε τόσα χρόνια να το κάνουμε κι εμείς; Όλες οι κυβερνήσεις μία έγνοια είχαν όλα τα χρόνια που ερχόταν ο χιονιάς, να μην αποκλειστούν άνθρωποι στα σπίτια τους και να μην κλείσουν οι βασικοί οδικοί άξονες, να κοπεί στη μέση η χώρα. Και ήρθε ο Χρυσοχοΐδης να κλείσει την Εθνική Οδό» είπε με το γνωστό καταγγελτικό ύφος.

Του επισυνάπτουμε λοιπόν την απόφαση της 8-1-2019 για προληπτικό κλείσιμο της Εθνικής Οδού, επί δικής του πρωθυπουργίας. Πιθανόν τότε να μην το είχε αντιληφθεί, όπως και πολλά άλλα. Δύο χρόνια μετά προφανώς κάποιος από τους συνεργάτες του θα του το είπε. Αλλά εκείνος επιμένει να το λέει ψευδόμενος διαρκώς και να αυτοεξευτελίζεται".

Το έγγραφο που επισυνάπτει η ΝΔ στην ανακοίνωσή της: