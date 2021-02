Υγεία - Περιβάλλον

Πιστοποιητικά εμβολιασμού: πόσα εκδόθηκαν το πρώτο 24ωρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ηγεσία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης δηλώνει ιδιαίτερα ικανοποιημένη με όλη την διαδικασία.

Περίπου 40.000 πιστοποιητικά εμβολιασμού έχουν εκδοθεί ψηφιακά μόλις μια μέρα μετά την λειτουργία της πλατφόρμας μέσω του gov.gr.

Η ηγεσία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης δηλώνει ιδιαίτερα ικανοποιημένη με όλη την διαδικασία του εμβολιασμού από το αρχικό της στάδιο, τον τρόπο δηλαδή των ραντεβού μέχρι και το τελικό όπως η έκδοση της βεβαίωσης.

Τις καινοτομίες του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και σε διεθνές επίπεδο έχει επισημάνει ο υπουργός, Κυριάκος Πιερρακάκης αναφερόμενος στον τρόπο διαδικασίας του εμβολιασμού, ο οποίος γίνεται είτε μέσω ψηφιακών καναλιών, το emvolio.gov.gr ή την άυλη συνταγογράφηση, είτε μέσω φυσικών καναλιών όπως την παρουσία σε φαρμακεία ή ΚΕΠ, ενώ από χθες προστίθεται και η βεβαίωση εμβολιασμού κατά της πανδημίας είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλη είτε από Δευτέρα μέσω ΚΕΠ κατόπιν ραντεβού.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, «ηθελημένα επιλέξαμε να μην χρησιμοποιήσουμε τηλεφωνικό κέντρο γιατί διαγνώσαμε ότι ο όγκος της ζήτησης θα είναι πολύ μεγαλύτερος από την κλίμακα της προσφοράς».