Κορονοϊός - εμβολιασμοί: 12η η Ελλάδα ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ

Πόσοι Έλληνες έχουν εμβολιαστεί μέχρι σήμερα. Πόσοι έχουν κάνει και τη δεύτερη δόση. Πόσα εμβόλια πραγματοποιούνται ανά ημέρα.

Περίπου 700.000 εμβολιασμοί έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στη χώρα μας, ενώ 468.000 πολίτες έχουν κάνει την 1η δόση του εμβολίου και 226.635 έχουν πραγματοποιήσει και την 2η δόση, δίνοντας στην Ελλάδα την 12η θέση ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ ως προς τους εμβολιασμούς ανά 100 κατοίκους. Μάλιστα, η επίδοσή της είναι πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και πάνω από τις περισσότερες «παλιές» χώρες της ΕΕ (Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, Σουηδία, Βέλγιο κλπ).

Στις πρώτες δύο ηλικιακές κατηγορίες που «άνοιξαν» (δηλαδή οι άνω των 85 και οι 80-84) μέσω της άυλης συνταγογράφησης προτάθηκαν περισσότερα από 110.000 ραντεβού. Επιπλέον, για τις άλλες δύο ηλικιακές ομάδες που ξεκίνησαν να κλείνουν ραντεβού (οι 60-64 με το εμβόλιο της Astra Zeneca και οι 75-79 με το εμβόλιο της Pfizer) αναμένεται να αποσταλούν περισσότερα από 220.000 μηνύματα με προ-κρατήσεις σε όσους είναι εγγεγραμμένοι στην άυλη συνταγογράφηση. Όσον αφορά στα ραντεβού που κλείνονται πραγματοποιούνται σε ποσοστό άνω του 98%, ενώ σε καθημερινή βάση γίνονται 21.000 εμβολιασμοί. Με αυτόν τον τρόπο έχουν αποφευχθεί τεχνικές και οργανωτικές αρρυθμίες όπως έχει συμβεί σε άλλες χώρες, όπως ΗΠΑ, Γερμανία.

Για πράδειγμα, παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει δυναμικά στο πλήθος εμβολιασμών, το VAMS, το σύστημα οργάνωσης των εμβολιασμών που κόστισε πάνω από 44 εκατομμύρια δολάρια, χαρακτηρίζεται ως τρομερά δύσχρηστο και αναξιόπιστο, ακόμα και για χρήστες με επαρκείς ψηφιακές δεξιότητες. Όπως αναφέρει το MIT Technology Review, πολλοί πολίτες διαμαρτύρονται για ακυρώσεις από το ίδιο το σύστημα και για λανθασμένες καταχωρήσεις που οδηγούν σε αποκλεισμό όσους εσφαλμένα καταγράφονται ως μη εμφανισθέντες. Η δυσχρηστία και η αναξιοπιστία του VAMS έχουν οδηγήσει ολόκληρες πολιτείες, αλλά και δομές αυτόνομα, στην υιοθέτηση παράλληλων συστημάτων, είτε με την αγορά λογισμικού, είτε με αυτοσχέδιες (ακόμα και χειρόγραφες) διαδικασίες. Η κακή οργάνωση έχει προκαλέσει αδυναμία σωστής διανομής των εμβολίων, καθώς αλλού περισσεύουν και αλλού είναι σε έλλειψη. Αποτέλεσμα αυτού του χάους είναι πολλοί πολίτες να αδυνατούν να προγραμματίσουν τις δύο δόσεις του εμβολιασμού με τη μεσολάβηση του σωστού χρονικού διαστήματος των τριών εβδομάδων.

Στην Γερμανία, η επιλογή να λειτουργήσουν τηλεφωνικά κέντρα αποδείχτηκε ατυχής, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις προκάλεσε και ευτράπελα. Ένα από αυτά συνέβη στο Ντόρτμουντ, όπου, σύμφωνα με ρεπορτάζ στο δεύτερο κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης ZDF, ένας οδηγός φορτηγού βρέθηκε αντιμέτωπος με δεκάδες κλήσεις από ηλικιωμένους, καθώς ο αριθμός του ήταν παρόμοιος με τη γραμμή των ραντεβού της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας. Στο μεταξύ, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δημιούργησε δική της γραμμή, όπου όμως παρατηρούνται μεγάλος χρόνος αναμονής.