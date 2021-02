Πολιτική

ΚΙΝΑΛ για μειώσεις της ΔΕΗ: Εμπαιγμός των πληγέντων

"Πυρά" ΚΙΝΑΛ για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για μείωση της χρέωσης στο λογαριασμό της ΔΕΗ.

Eμπαιγμό των πληγέντων πολιτών θεωρεί το Κίνημα Αλλαγής την εξαγγελία του Πρωθυπουργού να μειωθεί η χρέωση των λογαριασμό της ΔΕΗ καθώς, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου ανέρχεται σε 9 μόλις ευρώ. Το ίδιο αφορά και στην ανακοίνωση της ΔΕΗ να τα τριπλασιάσει.

«Ας αφήσει λοιπόν η Κυβέρνηση τις αστείες και προσβλητικές κινήσεις επικοινωνιακού χαρακτήρα για το χάος που προκλήθηκε και ας πράξει κάτι στην ουσία. Εξάλλου οι πολίτες δεν εξαγοράζονται, έχουν γνώση, μνήμη, κρίση και θα καταδικάσουν όταν έρθει η ώρα», τονίζει το Κίνημα Αλλαγής ενώ υπογραμμίζει ότι η ουσία είναι να αυξηθεί η ανθεκτικότητα του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, ώστε να μπορεί αυτό να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους προκλήσεις.

Το Κίνημα Αλλαγής επισημαίνει ότι η υπογειοποίηση των δικτύων είναι απαραίτητη σε πολλά σημεία της χώρας, και αποτελεί μία μεσο/μακροπρόθεσμη λύση. «Απαραίτητος είναι ο εκσυγχρονισμός του, με την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών, ώστε να ξέρει ο διαχειριστής του δικτύου πού και από πότε υπάρχει πρόβλημα, όπως και η προώθηση μικροδικτύων με τη χρήση τοπικών μονάδων παραγωγής και αποθήκευσης και αυτοματοποιημένη νησιδοποίηση. Τεχνικές λύσεις υπάρχουν. 'Αλλος χρόνος για χάσιμο δεν υπάρχει», σημειώνει το Κίνημα Αλλαγής.