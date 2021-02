Κοινωνία

Εξιχνιάσθηκε η δολοφονία του άνδρα που βρέθηκε δεμένος με μονωτική ταινία

Η αστυνομία εντόπισε στον Πειραιά τρεις νεαρούς, τους οποίους συνέλαβε. Πόσα ακόμα άτομα αναζητούνται.

Εξιχνιάσθηκε από την αστυνομία η υπόθεση ανθρωποκτονίας με θύμα έναν 53χρονο αλλοδαπό, που είχε γίνει στις 16 Αυγούστου του 2020, στην περιοχή Κατσικάνια του Άργους. Για την υπόθεση αυτή συνελήφθησαν τρία άτομα ηλικίας, 20, 22 και 25 ετών αντίστοιχα, ενώ αναζητούνται ακόμα δύο άτομα, ηλικίας 25 ετών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, η εξιχνίαση της ανθρωποκτονίας έγινε έπειτα από την αξιοποίηση στοιχείων που είχαν συγκεντρώσει κατά την διάρκεια των ερευνών τους οι αστυνομικοί του τμήματος Ασφάλειας Άργους - Μυκηνών. Με βάση αυτά, οι αστυνομικοί εντόπισαν στον Πειραιά τον 20χρονο, τον 22χρονο και τον 25χρονο, και στην συνέχεια προχώρησαν στην σύλληψή τους, σε συνεργασία με το τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής και τη συνδρομή της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Αργολίδας.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ναυπλίου, ενώ η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό και την σύλληψη των δύο 25χρονων. Να σημειωθεί ότι ο 53χρονος είχε βρεθεί νεκρός μέσα σε αγροτική κατοικία, δεμένος με μονωτική ταινία, ενώ ως προς το κίνητρο της ανθρωποκτονίας, ερευνάται το ενδεχόμενο των οικονομικών διαφορών.