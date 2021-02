Αθλητικά

Australian Open: Με άνεση η Οσάκα, σήκωσε την “κούπα”

Νίκησε την Τζεν Μπρέιντι και κατέκτησε το Australian Open.

Η Ναόμι Οσάκα κατέκτησε το Australian Open, καθώς στον τελικό επικράτησε με 6-4, 6-3 της Τζεν Μπρέιντι.

Η Γιαπωνέζα ήταν καλύτερη καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και δεν άφησε σε κανένα σημείο περιθώριο στην αντίπαλό της να πιστέψει ότι θα πάρει τη νίκη.

Η Οσάκα εκτός από τον τίτλο σημείωσε και πολλά ρεκόρ. Με τη νίκη επί της Αμερικανίδας πανηγύρισε τον τέταρτο major τίτλο της.

Παράλληλα έγινε η πρώτη μετά την Μόνικα Σέλες που ΄χει κρδίσει τους τέσσερις πρώτους τελικούς που έχει συμμετάσχει!.

Να θυμίσουμε ότι η Οσάκα έχει κατακτήσει τους τίτλους σε US Open 2018, 2020 και Australian Open 2019, 2021, ενώ έχει σηκώσει το τρόπαιο στα τέσσερα από τα οκτώ τελευταία Grand Slams στα οποία έχει παίξει!