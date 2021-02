Κοινωνία

Κατάρρευση κτιρίου στην Αθήνα

Τρόμος στην Αθήνα! Και διασωστικός σκύλος συμμετέχει στις έρευνες. Ένας άνθρωπος βρέθηκε εντός του κτιρίου.

Ένας άνδρας εντοπίστηκε, κατά την διάρκεια έρευνας της πυροσβεστικής, στα ερείπια παλιού εγκαταλειμμένου κτιρίου στα Άνω Πατήσια, μέρος του τοίχου του οποίου κατέρρευσε λίγο μετά τις 13.00.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, πρόκειται για αλλοδαπό πακιστανικής υπηκοότητας, ο οποίος διέμενε σε διπλανό χώρο από αυτόν που κατάρρευσε, και δεν έχει τραυματιστεί.

Ο άνδρας αυτή την στιγμή εξετάζεται ως μάρτυρας, για το αν υπάρχουν άλλα άτομα στο χώρο που μπορεί να κινδυνεύουν.

Το κτίριο βρίσκεται στην συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου και Σαρανταπόρου, και αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη έρευνα της πυροσβεστικής που έσπευσε σημείο.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα και η Ο.Ο.Ε.Δ. της 1ης ΕΜΑΚ, ενώ στις έρευνες συμμετέχει και ένας διασωστικός σκύλος.