Κοινωνία

Πανεπιστήμια: Με τηλεκπαίδευση το εαρινό εξάμηνο - Τι θα γίνει με τα εργαστήρια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εξ αποστάσεως το εαρινό εξάμηνο για τους φοιτητές των ΑΕΙ. Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας.

Μετά από σχετική εισήγηση της επιτροπής των Ειδικών, το υπουργείο Παιδείας αποφάσισε την πραγματοποίηση του εαρινού εξαμήνου 2021 στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών μόνο με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Οι λεπτομέρειες αναμένεται να καθορισθούν σύμφωνα με αποφάσεις των οργάνων των ΑΕΙ.

Σχετικά με τις κλινικές, πρακτικές και εργαστηριακές ασκήσεις, το υπουργείο ενημέρωσε ότι θα ισχύσουν όσα περιλαμβάνονται στην εκάστοτε τροποποιούμενη κοινή υπουργική απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας».

Αναφέρει ειδικότερα το υπουργείο: «Επιτρέπεται η μετακίνηση μόνον για λόγους συμμετοχής σε κλινικές ασκήσεις φοιτητών τελευταίου έτους προγράμματος σπουδών α΄ κύκλου Τμημάτων/Σχολών Επιστημών Υγείας Α.Ε.Ι. ή για λόγους φοίτησης Δοκίμων Υπαστυνόμων, Δοκίμων Αστυφυλάκων και Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου των Σχολών Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και σπουδαστών των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής».

Σημειώνεται ότι στην ίδια ΚΥΑ προβλέπεται η μετακίνηση με σκοπό μεταφοράς οικοσκευής μετά από λύση της σύμβασης μίσθωσης οικιών των φοιτητών που μισθώνουν ακίνητο στην τοποθεσία των σπουδών τους με τη συνοδεία ενός ακόμη προσώπου.

Όσον αφορά στη διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων, το υπουργείο ενημέρωσε ότι θα γίνει εκ νέου με κατ' οίκον παράδοση. Οι δικαιούχοι φοιτητές που δεν υπέβαλαν σχετική δήλωση για τα συγγράμματα του χειμερινού εξαμήνου στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ» στην προβλεπόμενη προθεσμία ή ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες (από μετεγγραφή, μετακινηθέντες κλπ), θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν δήλωση εντός του εαρινού εξαμήνου.

Τέλος, το υπουργείο ανακοίνωσε ότι λόγω των παρόντων επιδημιολογικών δεδομένων δεν είναι ακόμη εφικτή η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων.