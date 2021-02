Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Αυξημένη πίεση στις ΜΕΘ - Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες

Έκτακτη σύσκεψη Κικίλια για την διαχείριση της αυξημένης πίεσης που δέχονται οι ΜΕΘ στα Νοσοκομεία της Αττικής.

Συνάντηση με αντικείμενο τη διαχείριση της αυξημένης πίεσης στις ΜΕΘ των Νοσοκομείων της Αττικής συγκάλεσε ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας

Συνάντηση με αντικείμενο τη διαχείριση της αυξημένης πίεσης που δέχονται οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας στα Νοσοκομεία της Αττικής, συγκάλεσε σήμερα το πρωί στο Υπουργείο Υγείας, ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας. Στη συνάντηση έγινε εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης των ΜΕΘ στην Αττική και συζητήθηκε ο συντονισμός των ενεργειών στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας.

Κοινή διαπίστωση ήταν ότι οι επόμενες 15 ημέρες είναι κρίσιμες και πρέπει να υπάρχει επαγρύπνηση λόγω των αυξημένων εισαγωγών στις κλινικές Covid των Νοσοκομείων της Αττικής.

Οι εκπρόσωποι της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας συμφώνησαν με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας και κατέστησαν σαφή τη βούλησή τους να συμβάλλουν στην υλοποίησή του. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Γιάννης Κωτσιόπουλος, ο Διοικητής της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Παναγιώτης Στάθης, ο Διοικητής της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Χρήστος Ροϊλός, η Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας Αναστασία Κοτανίδου, η Αντιπρόεδρος της ΕΕΕΘ Μαρία Θεοδωρακοπούλου και τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΕΕΘ Αντώνιος Μαυρομμάτης και Αθανάσιος Πρεκατές.

Σε 1.460 ανέρχονται τα νέα κρούσματα στη χώρα μας, με τα 741 από αυτά να είναι στην Αττική. 230 μάλιστα καταγράφηκαν στο κέντρο της πόλης, ενώ 142καταγράφηκαν στη Θεσσαλονίκη και 104 στην Αχαΐα. Ακόμη 28 θανάτους ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ, ενώ 325 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι.

Την επιβολή σκληρού lockdown σε άλλες δύο περιοχές της χώρας, όπου εμφανίζεται επιδεινωμένη επιδημιολογική εικόνα, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς. Πρόκειται για τον δήμο Ευόσμου-Κορδελιού, στη Θεσσαλονίκη, όπου εντοπίστηκαν κρούσματα της νοτιοαφρικανικής μετάλλαξης του ιού, καθώς και του δήμου Καλυμνίων. Τα μέτρα ισχύουν από τις 6:00 το πρωί του Σαββάτου και μέχρι την 1η Μαρτίου.

Στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου παραμένουν οι Περιφερειακές Ενότητες της Αχαΐας, της Εύβοιας (πλην Σκύρου), της Αττικής, καθώς και ο Δήμος Μυκόνου. Τα μέτρα στις παραπάνω περιοχές ισχύουν έως τις 28 Φεβρουαρίου. Στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου εντάσσονται από τις 6:00 το πρωί του Σαββάτου, έως την 1η Μαρτίου, οι Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ηλείας (πλην του Δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων) και οι Δήμοι Θάσου, Αγιάς Λάρισας, Ηρακλείου Κρήτης, Κορίνθου, Νεμέας, Άργους-Μυκηνών και Ζίτσας Ιωαννίνων.

Υπενθυμίζεται πως στο “κόκκινο” παραμένουν οι Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Ρεθύμνου, καθώς και οι Δήμοι Τανάγρας, Θηβαίων, Πύδνας Κολινδρού, Τεμπών και Καρπάθου.

Παρ όλα αυτά, ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, τόνισε στη Βουλή ότι στις αρχές του Μάη αναμένεται να ανοίξουν οι χώροι εκδηλώσεων και πλησιάζει και το άνοιγμα της εστίασης. «Ημερομηνία δεν μπορώ να δώσω, αλλά μπορώ να πω ότι σύντομα θα ανοίξει και η εστίαση», είπε χαρακτηριστικά.