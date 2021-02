Αθλητικά

Γιάννης Αντετοκούνμπο: πήραμε μία καλή νίκη και θα την απολαύσουμε

Το Μιλγουόκι μετά από πέντε ανεπιτυχή αποτελέσματα επέστρεψε στις νίκες.

Ασταμάτητος ήταν σε ακόμα ένα παιχνίδι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο Ελληνας σούπερ σταρ πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση βοήθησε το Μιλγουόκι να νικήσει με 98-85 την Οκλαχόμα και μετά από 5 συνεχόμενες ήττες να επιστρέψουν τα… χαμόγελα στα «ελάφια».

Ο Giannis σημείωσε 29 πόντους και 19 ριμπάουντ, 8 ασίστ, ένα κλέψιμο και τρία κοψίματα σε 35,45 λεπτά συμμετοχής. Είχε επίσης άξιο συμπαραστάτη τον Κρις Μίντλετον με 20 πόντους. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο είχε τρεις πόντους και πέντε ριμπάουντ, σε 14,32 λεπτά συμμετοχής στην αναμέτρηση.

Έτσι, το Μιλγουόκι μετά από πέντε ανεπιτυχή αποτελέσματα επέστρεψε στις νίκες κι όπως είναι φυσικά τα χαμόγελα επέστρεψαν. Ο Ελληνας σούπερ σταρ μετά τον αγώνα τόνισε ότι η ομάδα πρέπει να βρει το ρυθμό της.

«Νιώσαμε καλά που νικήσαμε. Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά και να χτίζουμε καλές συνήθειες. Είτε νικάμε είτε χάνουμε πρέπει να μένουμε πιστοί στο πλάνο μας. Το πλάνο είναι να χτίσουμε καλές συνήθειες και να ανταποκρινόμαστε παιχνίδι με το παιχνίδι. Όταν αρχίσουμε να ρολάρουμε, τότε θα νιώθουμε όλοι καλά".

Για τον τρόπο αντίδρασης της ομάδας είπε: «Όταν βγαίνει το πλάνο μας τότε κερδίζουμε σε αυτοπεποίθηση. Ο τρόπος που αντιδράσαμε μετά την ήττα από τους Ράπτορς δείχνει κάτι για εμάς. Πήραμε μία καλή νίκη, θα την απολαύσουμε, αλλά θα πρέπει να εστιάσουμε στο επόμενο παιχνίδι με τους Κινγκς. Μία καλή ομάδα που χρειάζεται να είσαι συγκεντρωμένος 48 λεπτά για να την νικήσεις».

Για τα πολλά παιχνίδια: «Είναι δύσκολο να παίζουμε συνεχόμενα παιχνίδια, αλλά πρέπει να το κάνουμε. Έχουμε παίξει πολλά παιχνίδια. Δεν είναι εύκολο για παίκτες που παίζουν +35 λεπτά, αλλά και γενικά για όλους, αλλά δεν είμαστε η μόνη ομάδα που το βιώνει. Όλοι στο ΝΒΑ έχουν ίδιο πρόγραμμα και εμείς πρέπει απλώς να προσαρμοστούμε και να είμαστε έτοιμοι σωματικά και πνευματικά για τους αγώνες».