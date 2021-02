Κοινωνία

Έστειλαν ναρκωτικά με... ΚΤΕΛ

Δέμα με ναρκωτικά... ταξίδεψε με λεωφορείου του ΚΤΕΛ. Ποιοι ήταν οι παραλήπτες. Πώς εντόπισαν οι Αρχές τα ναρκωτικά.

(φωτογραφία αρχείου)

Στα Τρίκαλα οι αρχές κατάσχεσαν 1.308 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και 20 γραμμάρια κατεργασμένης σε μορφή σοκολάτας.

Ειδικότερα, αστυνομικοί στα Τρίκαλα συνέλαβαν έναν άνδρα και μία γυναίκα το βράδυ της Παρασκευής (19.02.2021). Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Οι δράστες παρέλαβαν δέμα από τον σταθμό υπεραστικών λεωφορείων της πόλης, το οποίο περιείχε μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους 1.220 γραμμαρίων.

Στις έρευνες που ακολούθησαν στα σπίτια των δύο συλληφθέντων, βρέθηκαν με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου και κατασχέθηκαν:

• μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους 88 γραμμαρίων,

• μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης, βάρους 20 γραμμαρίων (μορφή σοκολάτας) και

• μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών Τρικάλων, ενώ την προανάκριση διενεργεί το τμήμα ασφαλείας της πόλης.