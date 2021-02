Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ξεπέρασαν τα 200 εκ. οι εμβολιασμοί - Ποια χώρα προηγείται

Πάνω από 200 εκατ. δόσεις εμβολίων κατά του κορονοϊού έχουν χορηγηθεί ως τώρα σε όλο τον κόσμο. Η χώρα που οδηγεί την κούρσα των εμβολιασμών.

Περισσότερες από 200 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων κατά της Covid-19 έχουν χορηγηθεί σε τουλάχιστον 107 χώρες ή εδάφη, σύμφωνα με την καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου, βάσει επίσημων πηγών, σήμερα, στις 12.00 ώρα Ελλάδας.

Το 45% περίπου των εμβολίων έχουν γίνει στις πλούσιες χώρες της G7, τα μέλη της οποίας δεσμεύτηκαν χθες σε μια καλύτερη κατανομή των δόσεων με τις φτωχές χώρες. Οι επτά αυτές χώρες συγκεντρώνουν μόλις το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού.

Έως τις 12.00 ώρα Ελλάδας, τουλάχιστον 201.042.149 δόσεις είχαν χορηγηθεί παγκοσμίως, σύμφωνα με την καταμέτρηση του AFP. Ο αριθμός αυτός, ωστόσο, θεωρείται μικρότερος του πραγματικού, καθώς δύο μεγάλες χώρες, η Κίνα και η Ρωσία, δεν έχουν επικοινωνήσει νέα δεδομένα, εδώ και καμιά δεκαριά ημέρες.

Τα επτά κράτη μέλη της G7 (ΗΠΑ, Καναδάς, Βρετανία, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ιαπωνία) ανακοίνωσαν χθες ότι θα υπερδιπλασιάσουν τη συλλογική στήριξή τους στους εμβολιασμούς κατά της Covid-19, στα 7,5 δισεκατομμύρια δολάρια, ιδίως μέσω του προγράμματος του ΟΗΕ Covax.

Έως σήμερα, περισσότερες από 9 στις 10 δόσεις (92%) έχουν χορηγηθεί σε χώρες με «υψηλό» εισόδημα ή σε χώρες «άνω του μέσου εισοδήματος» (σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα), που συγκεντρώνουν λίγο παραπάνω από το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού (53%). Μεταξύ των 29 χωρών με «χαμηλό» εισόδημα, μονάχα η Γουινέα και η Ρουάντα άρχισαν τους εμβολιασμούς.

Το Ισραήλ είναι, κατά μακράν, η χώρα που προηγείται, όπου σχεδόν ο μισός πληθυσμός της (49%) έχει κάνει τουλάχιστον μία δόση. Ένας Ισραηλινός στους τρεις (33%) έχει κάνει και τη δεύτερη δόση.

Μεταξύ των άλλων χωρών, οι οποίες έχουν περάσει το όριο του 10% του πληθυσμού τους, έχοντας λάβει τουλάχιστον μία δόση, βρίσκονται η Βρετανία (25%), το Μπαχρέιν (16%), οι ΗΠΑ (13%), η Χιλή (12%), οι Σεϋχέλλες (43%) και οι Μαλβίδες (12%).

Σε απόλυτες τιμές, οι ΗΠΑ προηγούνται, με 59,6 εκατομμύρια δόσεις που έχουν χορηγηθεί, μπροστά από την Κίνα (40,5 εκατομμύρια στις 9 Φεβρουαρίου), τη Βρετανία (17,5 εκατομμύρια), την Ινδία (10,7 εκατομμύρια) και το Ισραήλ (7,1 εκατομμύρια).