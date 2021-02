Καιρός

Καιρός: Περιορίζονται οι βροχές, ανεβαίνει η θερμοκρασία

Τοπικές βροχές, ασθενείς χιονοπτώσεις και παγετός συνθέτουν το σκηνικό του καιρού. Σε ποιες περιοχές θα ανέβει η θερμοκρασία. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Την Κυριακή, αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στα ανατολικά και νότια θα είναι κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Βαθμιαία τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα νότια και θα εξασθενήσουν, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα βελτιωθεί.

Η ορατότητα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά ως προς τις μέγιστες τιμές της. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Στην Αττική, προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια όπου είναι πιθανό τις πρωινές ώρες να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Γρήγορα τα φαινόμενα θα σταματήσουν και ο καιρός θα βελτιωθεί.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί από 05 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 04 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη, αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες και βαθμιαία βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 06 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και την Θράκη, περιμένουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στην κεντρική Μακεδονία. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Βαθμιαία ο καιρός θα βελτιωθεί. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 02 έως 13 βαθμούς Κελσίου και στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, την δυτική Στερεά και την δυτική Πελοπόννησο, περιμένουμε λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 05 έως 18 και στο εσωτερικό της Ηπείρου από -02 (μείον 2) έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο, προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσσια και παραθαλάσσια τμήματα της ανατολικής Στερεάς και της ανατολικής Πελοποννήσου θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα σταματήσουν και βαθμιαία ο καιρός θα βελτιωθεί. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 01 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη, αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα περιοριστούν στην Κρήτη και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου περιμένουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση.

Στα Δωδεκάνησα θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα πνέουν βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Πρόγνωση καιρού για 22-02-2021

Την Δευτέρα γενικά αίθριος θα είναι καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά και τα νότια. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν μέχρι το μεσημέρι στην Κρήτη και πιθανώς στα Δωδεκάνησα.

Η ορατότητα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν, στα δυτικά και τα βόρεια μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και

τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, όμως στα βορειοδυτικά τις πρωινές ώρες θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.