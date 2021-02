Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ο Κώστας Κουφός “πιάνει λιμάνι”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κοντά σε μία σπουδαία μεταγραφή βρίσκονται οι “ερυθρόλευκοι”, που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο συζητήσεων με τον διεθνή σέντερ.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Κώστα Κουφό και απομένουν λεπτομέρειες προκειμένου να ολοκληρωθεί η συμφωνία.

Ο διεθνής σέντερ είναι χωρίς ομάδα από την ημέρα που έλυσε το συμβόλαιό του με την ΤΣΣΚΑ.

Η εμπειρία του είναι δεδομένη, καθώς από το 2008 έως το 2019 αγωνιζόταν στο ΝΒΑ, φορώντας διαδοχικά τις φανέλες των Τζαζ, Γουλβς, Νάγκετς, Γκρίζλις και Κινγκς, με μέσους όρους καριέρας 5,7 πόντους και 5 ριμπάουντ σε 16,4 λεπτά συμμετοχής.

Την σεζόν 2019/20, αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη και είχε 8,4 πόντους και 5,2 ριμπάουντ μέσο όρο σε 15 λεπτά συμμετοχής με την ΤΣΣΚΑ στην VTB League και 3,7 πόντους και 2,8 ριμπάουντ μέσο όρο σε 9 λεπτά συμμετοχής στην EuroLeague.