Κοινωνία

Περιφέρεια Αττικής: “Τροχάδην” οι εργασίες στις πληγείσες από τη “Μήδεια” περιοχές

Ο Γιώργος Πατούλης βρέθηκε και σήμερα στις πληγείσες περιοχές της βόρειας και ανατολικής Αττικής, για να επιβλέψει την πρόοδο των έργων.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, συνοδευόμενος από τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Κόκκαλη και τον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών, Νίκο Πέππα, επισκέφθηκε το Σάββατο τις πληγείσες περιοχές της βόρειας και ανατολικής Αττικής στις οποίες επιχειρούν συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του ενημερώθηκε για τις δράσεις που υλοποιούν οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να βοηθήσουν τους αρμόδιους φορείς στη διάνοιξη των οδικών δικτύων των δήμων, στον καθαρισμό από πτώσεις δέντρων και στον απεγκλωβισμό πολιτών.

Ο στόλος των μηχανημάτων της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και το ανθρώπινο δυναμικό της, υπό το συντονισμό του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, δρα συνεχώς σε σημεία, που έχει ζητηθεί, πέραν της αρμοδιότητας ευθύνης της Περιφέρειας, από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, τους Δήμους, την Πυροσβεστική και την Αστυνομία.

Συνολικά από την προηγούμενη Κυριακή μέχρι σήμερα, πάνω από 140 οχήματα (μπουλντόζες, JCB, φορτωτές, καλαθοφόρα, ερπυστριοφόρα κλπ.) με 250 εργαζόμενους και 8 συνεργεία με 32 υλοτόμους συμβάλουν στις προσπάθειες που καταβάλλονται. Στις δράσεις αυτές συνδράμει και η Διεύθυνση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής.

Οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούνται αφορούν κυρίως περιοχές των δήμων Διονύσου, Κηφισιάς και Ωρωπού (Άγιο Στέφανο, Εκάλη, Ιπποκράτειος Πολιτεία, κ.α).

Μάλιστα με εντολή του Περιφερειάρχη κ. Πατούλη, έχουν διατεθεί και γεννήτριες ηλεκτρικού ρεύματος σε ασθενείς που χρειάζονταν οξυγόνο ή είχαν ανάγκη από μηχανική υποστήριξη.

Μεταξύ άλλων, μόνο στα βόρεια προάστια, τα συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής έχουν συμβάλει στον απεγκλωβισμό πάνω από 160 πολίτων, απελευθερώνοντας τους δρόμους πέριξ των οικιών τους, ενώ μόνο στην περιοχή του Διόνυσου τα συνεργεία της Περιφέρειας με τους υλοτόμους έχουν επέμβει σε περισσότερα από 400 σημεία όπου είχαν καταπέσει, δέντρα. Τα κλαριά, τα δέντρα και όλα τα φερτά υλικά που συλλέγονται, μετά από ειδική επεξεργασία, θα αξιοποιηθούν για την παραγωγή πέλετ.

Με αφορμή την επίσκεψη του στην περιοχή ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης δήλωσε: «Στεκόμαστε δίπλα στους συμπολίτες μας με κάθε μέσο το οποίο διαθέτουμε, συνδράμοντας και πέρα από τα όρια των αρμοδιοτήτων μας, τα Σώματα Ασφαλείας, την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, τους Δήμους και την Αστυνομία στον πολύ δύσκολο αγώνα τον οποίο δίνουν. Είναι ανάγκη όλοι μαζί να συνεργαστούμε προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κάνεις συμπολίτης μας δεν θα μείνει αποκλεισμένος και κανείς δεν θα μείνει χωρίς νερό και ρεύμα»

Να σημειωθεί ότι το σύνολο των ενέργειων συντονίζονται από το κινητό Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος “Όλυμπος” το οποίο δρα υπό τις εντολές του Αρχηγού του Π.Σ. Αντιστράτηγου Σ. Κολοκούρη και του Υπαρχηγού του Π.Σ. Αντιστράτηγου Ι. Κλεφτοσπύρου.