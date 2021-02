Κοινωνία

Βουτιά θανάτου με το αυτοκίνητο σε γκρεμό

Το αυτοκίνητο κατέληξε στη θάλασσα όπου και βυθίστηκε. Στήθηκε μεγάλη επιχείρηση του Λιμενικού για τον εντοπισμό του.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου στην Κεφαλονιά, με θύμα έναν 23χρονο ημεδαπό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΙΧ που οδηγούσε ο άτυχος άντρας, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να πέσει σε γκρεμό και στην συνέχεια στη θάλασσα όπου και βυθίστηκε.

Αμέσως πραγματοποιήθηκε μεγάλη επιχείρηση του λιμεναρχείου Κεφαλονιάς, για τον εντοπισμό του ΙΧ στο βυθό της θάλασσας και με την συνδρομή δύτη ανασύρθηκε η σωρός του άτυχου νεαρού.

Ακολούθως με πλωτή εξέδρα με γερανό ανασύρθηκε από το βυθό και το όχημα όπου μεταφέρθηκε στο λιμάνι Αργοστολίου.

Έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διενεργεί το λιμεναρχείο Κεφαλονιάς.

Φωτογραφία: inkefalonia.gr