ΝΔ: ο Κουφοντίνας δεν είναι πολιτικός κρατούμενος, είναι καταδικασμένος δολοφόνος

Η ανακοίνωση της ΝΔ με αφορμή την πορεία ομάδας υποστηρικτών του Κουφοντίνα, έξω από τα κεντρικά γραφεία του κόμματος.

Τρικάκια με συνθήματα για τον Δημήτρη Κουφοντίνα, πέταξαν έξω από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, στην οδό Πειραιώς 62 στο Μοσχάτο, περίπου 100 άτομα, λίγο μετά τις 16.00 το απόγευμα.

Οι συγκεντρωθέντες άνοιξαν ένα πανό, πέταξαν τρικάκια και στην συνέχεια αποχώρησαν χωρίς να υπάρξουν συλλήψεις ή προσαγωγές, εκείνη τη στιγμή.

Ωστόσο μετά την συγκέντρωση, αστυνομικές δυνάμεις έχουν προχωρήσει σε δεκάδες προσαγωγές από τον σταθμό του ΗΣΑΠ και οι προσαχθέντες οδηγούνται στην ΓΑΔΑ και ειδικότερα στην Κρατική Ασφάλεια.

Η Νέα Δημοκρατία, σε ανακοίνωση της, «προς την ομάδα φωνακλάδων που πέρασαν μπροστά από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Πειραιώς για να ρυπάνουν το δρόμο με τα χαρτιά τους και να πουν τα χυδαία τους συνθήματα», επισημαίνει τα εξής:

Ο Κουφοντίνας δεν είναι πολιτικός κρατούμενος, είναι καταδικασμένος δολοφόνος.

Το χαρτάκι που πέταξαν το οποίο λέει “καμία δήλωση μετάνοιας” απλώς δηλώνει πως συμφωνούν με τις πράξεις του.

Όσο για το σλόγκαν πως “το κράτος δολοφονεί” θα θέλαμε να τους ενημερώσουμε πως ο Κουφοντίνας αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας και το κράτος τον περιθάλπει.

Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ Κράτους Δικαίου και υποστηρικτών αμετανόητων δολοφόνων.