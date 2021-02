Κοινωνία

Αποκλειστικό ΑΝΤ1: Συγκλονίζουν οι άστεγοι που βρέθηκαν στο έλεος της κακοκαιρίας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας άστεγος έχασε τη ζωή του στη Θεσσαλονίκη. «Μπορεί να είμαστε οι επόμενοι», λένε άνθρωποι που δεν έχουν σπίτι.