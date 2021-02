Αθλητικά

Ατρόμητος – ΑΕΛ: μοιρασιά στο Περιστέρι

Οι Θεσσαλοί «φλέρταραν» με τη δεύτερη νίκη τους στο πρωτάθλημα, αλλά δεν τα κατάφεραν ούτε αυτή τη φορά και παρέμειναν «βυθισμένοι» στον βαθμολογικό πίνακα.

Ούτε στο Περιστέρι κατάφερε η ΑΕΛ να πανηγυρίσει τη δεύτερη νίκη της στη φετινή Super League. Αν και προηγήθηκε του Ατρομήτου με γκολ του Ακούνια στο 44΄, η θεσσαλική ομάδα είδε τον Αγκάγεφ να ισοφαρίζει στο τελικό 1-1 στο 76΄ και παραμένει «βυθισμένη» στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, αγνοώντας τη νίκη από τις 4 Νοεμβρίου.

Με σαφώς υψηλότερο βαθμολογικό κίνητρο, η Λάρισα ήταν σαφώς πιο επικίνδυνη από τους γηπεδούχους, «χτυπώντας» με αξιώσεις στην αντεπίθεση. Ο Στίφλερ στο 6΄ σούταρε πολύ άστοχα από καλή θέση, ο Μανδάς εξουδέτερωσε τις προσπάθειες των Νικολιά (14΄) και Μπεν Χατίρα (33΄), ενώ στο 41΄ ο Ακούνια δεν πρόλαβε να πιάσει την κεφαλιά, ευρισκόμενος σχεδόν στη γραμμή του τέρματος. Σε όλα αυτά, ο Ατρόμητος είχε να αντιπαρατάξει μόλις μία καλή στιγμή, με την κεφαλιά του Κωτσόπουλου που πέρασε άουτ στο 31΄.

Το γκολ που δικαούταν η ΑΕΛ ήρθε τελικά στο 44΄. Από λάθος του τερματοφύλακα Μανδά ο Μπεν-Χατίρα έγινε κάτοχος της μπάλας, δεν μπόρεσε να πλασάρει σωστά, αλλά η μπάλα κατέληξε στον επερχόμενο Ακούνια που την έστειλε στην ανυπεράσπιστη εστία.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι γηπεδούχοι ανέβηκαν και δοκίμασαν με κάποια σουτ να απειλήσουν την εστία του Νάγκι, χωρίς ιδιαίτερο αποτέλεσμα. Η ΑΕΛ απείλησε στο 68΄ με τον Ακούνια, το σουτ του οποίου έδιωξε σε κόρνερ ο Μανδάς, όμως οπισθοχώρησε και το πλήρωσε στο 76΄, όταν ο Αγκάγεφ, μετά από γύρισμα του Γκάλο, ισοφάρισε με συρτό σουτ από το ύψος του πέναλτι. Στο τελευταίο τέταρτο, ήταν ο Ατρόμητος αυτός που έψαξε το νικητήριο γκολ, χωρίς να τα καταφέρει.

Κίτρινες: Στρούγγης, Μαυρομμάτης - Γιακιμόβσκι, Ακούνια, Ηλιάδης

Οι συνθέσεις:

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Σάββας Παντελίδης): Μανδάς, Γκάλο, Γκαλβάο, Στρούγγης, Μαυρομμάτης, Χαρίσης (74΄ Ούμπιντες), Σάλομον, Μουνίθ (61΄ Ραμπέγιο), Χριστοδουλόπουλος (61΄ Αγκάγεφ), Κωτσόπουλος (83΄ Γιακουμάκης), Μανούσος (46΄ Εντομβόνγι)

ΑΕΛ (Τζιανλούκα Φέστα): Νάγκι, Μαξιμένκο (52΄ Μιχαήλ), Ζίζιτς, Χουσίνο, Γιακιμόβσκι (71΄ Καρανίκας), Γκράουρ, Κολομπίνο, Στίφλερ (60΄ Ηλιάδης), Μπεν-Χατίρα (61΄ Μιλοσάβλιεβιτς), Ακούνια, Νικολιάς