Κοινωνία

ΔΕΔΔΗΕ - “Μήδεια”: πόσα νοικοκυριά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα ηλεκτροδότησης

Σε ποιες περιοχές εντοπίζονται τα προβλήματα και γιατί η αποκατάσταση πρέπει να γίνεται σε κάθε παροχή ξεχωριστά.

«Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει ότι μετά την ολοκλήρωση των ζημιών στο Δίκτυο Μέσης Τάσης συνεχίζονται οι εργασίες των συνεργείων του στο Δίκτυο Χαμηλής Τάσης και στις παροχές νοικοκυριών στις περιοχές Αγ.Στέφανος, Δροσιά, Άνοιξη Διόνυσος, Εκάλη και Κηφισιά», τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

«Ο εκτιμώμενος αριθμός των νοικοκυριών που εξακολουθούν να παρουσιάζουν προβλήματα ηλεκτροδότησης είναι λιγότερα από 400 και οι εργασίες των συνεργείων συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς.

Να σημειωθεί ότι η αποκατάσταση των ζημιών που έχουν απομείνει στο Δίκτυο της Χαμηλής Τάσης, απαιτούν εργασίες σε κάθε μια παροχή χωριστά.

Όσα νοικοκυριά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα ηλεκτροδότησης, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με την Εταιρία τηλεφωνικά στο 11500 ή 2111900500», καταλήγει το Δελτίο Τύπου του ΔΕΔΔΗΕ.