Κορονοϊός – Βρετανία: η πανδημία συνεχίζει την “προέλαση” της

Παρά το γεγονός ότι περισσότεροι από 17 εκ. άνθρωποι έχουν εμβολιαστεί, τις τελευταίες 24 ώρες εντοπίστηκαν περισσότερα από 10.000 κρούσματα.

Οι βρετανικές υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα 10.406 νέα κρούσματα κορονοϊού, και ότι συνολικά 17,2 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν λάβει την πρώτη δόση εμβολίου κατά της COVID-19.

Επίσης καταγράφηκαν άλλοι 445 θάνατοι που επήλθαν σε διάστημα 28 ημερών μετά τη διάγνωση με COVID-19 των ασθενών, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που δίνει στη δημοσιότητα καθημερινά η κυβέρνηση.