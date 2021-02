Παράξενα

Κάθε κρασί έχει τη δική του… μουσική (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ελάχιστοι γνωρίζουν ότι κάθε είδος κρασιού έχει τον δικό του μουσικό ήχο. Το απέδειξαν δύο ηχολήπτες και συνθέτες από την Ιταλία.