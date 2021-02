Κόσμος

Ναβάλνι: νέα καταδίκη από ρωσικό δικαστήριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γιατί το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον επικριτή του Πούτιν, για τη δυσφήμηση ενός βετεράνου του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Ρωσικό δικαστήριο έκρινε σήμερα τον κύριο επικριτή του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι ένοχο για "δυσφήμιση" ενός βετεράνου του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, λίγες ώρες μετά μια καταδίκη του μετά από έφεση σε δυόμισι χρόνια φυλάκιση για άλλη υπόθεση.

"Ο Ναβάλνι διέπραξε το αδίκημα", δήλωσε η δικαστής Βέρα Ακίμοβα κατά την ανάγνωση της απόφασής της, η ποινή θα ανακοινωθεί στο τέλος της ακροαματικής διαδικασίας.

Η Εισαγγελία ζήτησε σε αυτήν την υπόθεση την επιβολή προστίμου 950.000 ρουβλιών (περίπου 10.600 ευρώ) και ζήτησε μια ανασταλτική ποινή του ηγέτη της ρωσικής εξωκοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης να μετατραπεί σε φυλάκιση.

Ο 44χρονος Ναβάλνι κατηγορείται για διάδοση 'ψευδών" και "προσβλητικών" πληροφοριών για έναν βετεράνο πολέμου, ο οποίος είχε υπερασπιστεί σε διαφημιστικό βιντεοκλίπ το περασμένο καλοκαίρι δημοψήφισμα που ενίσχυε τις εξουσίες του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Είχε χαρακτηρίσει, σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, αυτούς που μιλούσαν στο βιντεοκλίπ "ντροπή του Έθνους" και "προδότες".

Η σοβιετική νίκη επί των Ναζί κατέχει σημαντική θέση στη ρωσική συλλογική συνείδηση και τιμάται ευρύτατα από τις αρχές και τους πολίτες. Οι επικρίσεις κατά βετεράνων πολέμου προκαλούν γενικά πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια.

Κατά τις προηγούμενες ακροάσεις, ο Ναβάλνι ενέτεινε την τεταμένη συνομιλία με την εισαγγελία και τη δικαστή, καταγγέλλοντας την υποταγή τους στις αρχές και εκτιμώντας πως η δικαιοσύνη χειραγωγούσε έναν άντρα 94 ετών για να καταστείλει έναν αντίπαλο της εξουσίας.