Αθλητικά

ΑΕΚ – Αστέρας Τρίπολης: κανείς δεν (Χ)άρηκε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Σιμάνσκι έσωσε τους γηπεδούχους από τα χειρότερα σε μια συναρπαστική αναμέτρηση.

Συναρπαστικό ματς στο ΟΑΚΑ, όπου ΑΕΚ και Αστέρας Τρίπολης αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 για την 23η αγωνιστική της Super League. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν 0-2 με τους Φερνάντεθ (16΄), Σουάρεθ (18΄), αλλά με τον Νταμιάν Σιμάνσκι να πετυχαίνει για πρώτη φορά στην καριέρα του δύο γκολ (40΄,68΄) η ΑΕΚ περιέσωσε το βαθμό της ισοπαλίας.

Σε ένα πρώτο ημίχρονο που είχε τα πάντα, ο Αστέρας καθήλωσε την ΑΕΚ και προηγήθηκε 0-2 εκμεταλλευόμενος την αδιανόητη αδυναμία των γηπεδούχων να καθαρίσουν τις στημένες φάσεις. Στο 16΄ από κόρνερ του Σίτο και «στραβοκλωτσιά» του Μουνάφο η μπάλα έφτασε στον εντελώς αμαρκάριστο Λουίς Φερνάντεθ που από κοντά άνοιξε το σκορ. Δύο λεπτά αργότερα, ο Φερνάντεθ εκτέλεσε το κόρνερ και ο σέντερ μπακ Ντάνι Σουάρεθ σηκώθηκε ανενόχλητος και με καρφωτή κεφαλιά έγραψε το 0-2 (18΄). Ο Αθανασιάδης ήταν αυτός που σε 2-3 περιπτώσεις γλύτωσε από τρίτο γκολ την ΑΕΚ η οποία πραγματοποιούσε εφιαλτική εμφάνιση. Μέχρι που ένα τυχαίο γεγονός διαφοροποίησε τα δεδομένα.

Ο Νέλσον Ολιβέιρα έφυγε εκτός αγώνα με πρόβλημα στους προσαγωγούς (ακόμα ένας μυϊκός τραυματισμός για παίκτη της Ένωσης) και στο ματς μπήκε ο Νέναντ Κρίστιτσιτς. Το 4-4-2 που «έμπαζε» στο κέντρο, μετατράπηκε σε 4-2-3-1 και οι γηπεδούχοι έγιναν κυρίαρχοι του παιχνιδιού. Μείωσαν με καταπληκτικό σουτ του Σιμάνσκι στο 40΄, ενώ στο 44΄ έχασαν μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση. Από φανταστική ατομική προσπάθεια του Κρίστιτσιτς και ασίστ στον Σιμάνσκι, ο Πολωνός έστειλε τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και στην επαναφορά ο Ανσαριφάρντ αστόχησε από τα δύο μέτρα...

Ο φρενήρης ρυθμός δεν ήταν δυνατό να συνεχιστεί στο β΄ ημίχρονο. Η ΑΕΚ είχε την κατοχή, ενώ ο Αστέρας είχε αφήσει χώρο με στόχο να χτυπήσει στις αντεπιθέσεις. Υπήρξαν κάποιες καλές στιγμές για τους «κιτρινόμαυρους» όμως ο νεαρός γκολκίπερ Τσιφτσής είχε εξαιρετικές τοποθετήσεις. Μέχρι το 68ο λεπτό, όταν ο Λιβάι Γκαρσία πάτησε γκάζι από δεξιά και έβγαλε ασίστ για τον Σιμάνσκι ο οποίος ισοφάρισε. Ήταν ένα γκολ πανομοιότυπο με το τέταρτο που πέτυχε η Ένωση την περασμένη εβδομάδα στο Αλκαζάρ. Από το σημείο εκείνο η ΑΕΚ πίεσε ασφυκτικά, όμως ορισμένες εντυπωσιακές επεμβάσεις του Τσιφτσή κράτησαν το ματς στην ισοπαλία, με τους γηπεδούχους να χάνουν την τελευταία, πολύ μεγάλη ευκαιρία, στην τελευταία φάση του παιχνιδιού.

Διαιτητής: Ιρφάν Πελίτο (Βοσνία)

Κίτρινες: Σβάρνας

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Σβάρνας, Νεντελτσεάρου, Λάτσι, Μιτάι (46΄ Λόπες), Γκαρσία, Μάνταλος, Σιμάνσκι, Τάνκοβιτς (65΄ Αλμπάνης), Ολιβέιρα (30΄ λ.τρ. Κρίστιτσιτς), Ανσαριφάρντ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Τσίφτσης, Κώτσιρας, Αλβάρες, Καστάνο, Σουάρεθ, Βαλιέντε, Μουνάφο (84΄ Ιγκλέσιας), Τιλίκα (62΄ Κρέσπι), Λουϊς Φερνάντεθ (75΄ Αλί Μπαμπά), Σίτο (75΄ Ριέρα), Μπαράλες.