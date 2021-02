Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ανακοινώθηκε ο Κώστας Κουφός

Στα “ερυθρόλευκα” ο πολύπειρος σέντερ, με θητεία στα γήπεδα του NBA.

Στο δυναμικό του Ολυμπιακού και με τη... βούλα, ανήκει πλέον ο Κώστας Κουφός, με την “ερυθρόλευκη” ΚΑΕ να ανακοινώνει την συμφωνία της με τον έμπειρο σέντερ, η οποία θα έχει διάρκεια ως το τέλος της εφετινής αγωνιστικής περιόδου.

Το who is whο

Γεννήθηκε: 24/02/1989

Υπηκοότητα: Ελληνική

Ύψος: 2.13μ.

Θέση: Center

Προηγούμενες ομάδες: Utah Jazz (2008–2010), Utah Flash (2009–2010), Minnesota Timberwolves (2010–2011), Denver Nuggets (2011–2013), Memphis Grizzlies (2013–2015), Sacramento Kings (2015–2019), CSKA Moscow (2019–2020).