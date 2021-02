Πολιτική

Η Σακελλαροπούλου στα Ιωάννινα για την επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Κάθε φορά που τιμάμε τις κορυφαίες στιγμές και τα ηρωικά πρόσωπα της Ιστορίας, επιβεβαιώνουμε την συνεχή παρουσία του παρελθόντος στο παρόν μας», τόνισε μεταξύ άλλων η ΠτΔ.

"Κάθε φορά που τιμάμε τις κορυφαίες στιγμές και τα ηρωικά πρόσωπα της Ιστορίας, επιβεβαιώνουμε την συνεχή παρουσία του παρελθόντος στο παρόν μας, το αναζωογονούμε με το νόημά του, βαθαίνουμε την ιστορική μας συνείδηση", υπογράμμισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου από τα Ιωάννινα, όπου τιμά με την παρουσία της, τις επετειακές εκδηλώσεις για την 108η επέτειο απελευθέρωσης της πόλης από τον οθωμανικό ζυγό.

Κατά την ομιλία της, στην διαδικτυακή πανηγυρική εκδήλωση στην αίθουσα «Βασίλειος Πυρσινέλλας», η κ. Σακελλαροπούλου, αναφέρθηκε στις κρίσιμες μάχες του ελληνικού στρατού στην Μανωλιάσα, το Μπιζάνι και τόνισε την μεγάλη συμβολική σημασία που είχε για τους Έλληνες, η ενσωμάτωση των Ιωαννίνων στον εθνικό κορμό. Ειδική αναφορά, μεταξύ άλλων, έκανε στους νέους από όλη την Ελλάδα που επί 85 ημέρες πολέμησαν ασταμάτητα για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων, αλλά και στην συμβολή των γυναικών που τάχθηκαν στο πλευρό των ανδρών, τις εθελόντριες του Μικτού Στρατεύματος Ηπείρου, την καπετάνισσα Μαρία Ναστούλη-Κιτσοπούλου, την Λαμπρινή Λώλη, την νοσοκόμα Ασπασία Ράλλη που πολέμησε γενναία στην μάχη του Δρίσκου ,τις «Άντρισσες των Τσεριτσάνων», που κουβαλούσαν όπλα πυρομαχικά και τρόφιμα κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, επισήμανε ότι τα γραπτά όσων έζησαν τις ηρωικές μάχες, για εμάς τους μεταγενέστερους ,«είναι ένας αγωγός μνήμης μέσα από τον οποίον περνάει και σε εμάς η βιωμένη εμπειρία τους, μας συγκινεί και μας συνεγείρει» και τόνισε.

«Κάθε φορά που τιμάμε τις κορυφαίες στιγμές και τα ηρωικά πρόσωπα της Ιστορίας, επιβεβαιώνουμε την συνεχή παρουσία του παρελθόντος στο παρόν μας, το αναζωογονούμε με το νόημα του, βαθαίνουμε την ιστορική μας συνείδηση».

Παράλληλα, απέδωσε τα εύσημα διαχρονικά στα Ιωάννινα, για την πνευματικότητα των ανθρώπων τους. «Η απελευθέρωση των Ιωαννίνων, κορυφαία στιγμή της νεότερης Ιστορίας μας, δεν είναι μια πολιτική και στρατιωτική επιτυχία. Είναι κυρίως επιτυχία πνευματική. Αυτή την πνευματικότητα, την καλαισθησία, την αγάπη για την πρόοδο συνάντα και σήμερα κανείς σε κάθε του βήμα στην πόλη των Ιωαννίνων».

Ολοκληρώνοντας την ομιλία της αναφέρθηκε στις δύσκολες συγκυρίες των τελευταίων χρόνων και εξέφρασε την πεποίθηση πως η Ήπειρος μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ανάπτυξη προς όφελος όλης της χώρας.

«Η πόλη επλήγη από την οικονομική κρίση, ανακόπηκε η μέχρι το 2010 ραγδαία ανάπτυξή της, σήμερα δοκιμάζεται από την πανδημία. Ωστόσο, λίγο απέχουμε από την υπέρβαση της υγειονομικής κρίσης. Από την επανεκκίνηση της Οικονομίας και την επανέναρξη της κοινωνικής μας δραστηριότητας.

Ο τόπος θα επανέλθει σύντομα σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Και η Ήπειρος μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ανάπτυξη προς όφελος όλης της χώρας. Το εγγυάται το ρηξικέλευθο βαθιά προοδευτικό πνεύμα των Ηπειρωτών. Πιστεύω, όπως και άλλοτε έτσι και σήμερα θα κάνει το θαύμα», υπογράμμισε η ΠτΔ.

Αύριο το πρωί, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παραστεί στην Δοξολογία, ενώ στην συνέχεια θα καταθέσει στεφάνι στο Ηρώο Μπιζανομάχων.

Στην συνέχεια σύμφωνα με το πρόγραμμα θα έχει συναντήσεις με τον περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρο Καχριμάνη και τον δήμαρχο Ιωαννιτών Μωυσή Ελισάφ.